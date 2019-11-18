Bakan Kurum: Dipsiz Göl, doğal sit alanı ilan edilecek

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'de define aramak için yapılan kazı sonucu doğal yapısı bozulan Dipsiz Göl'ün bulunduğu alanın doğal sit alanı ilan edileceğini ve yapılacak çalışmalarla gölün eski haline kavuşacağını açıkladı.

Bakan Kurum, Gümüşhane merkez Dumanlı köyü sınırlarında Taşköprü yaylasında bulunan ve define aramak amacıyla kazı yapılması sonucu kuruyan Dipsiz Göl ve çevresinin eski haline kavuşturulması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuyu yakından takip ettiğini ve gölün eski haline kavuşturulması için gerekli adımların atılması talimatını verdiğini, çalışmalar kapsamında üniversitelerden bilim ihsanlarının yer aldığı bilimsel bir kurul oluşturulduğunu söyledi.

'SİT ALANI İLAN EDİLECEK'

Bakan Kurum, bu kapsamda önce bölgede bilimsel çalışmaların yapılacağını ardından da göl ve çevresinin bozulan yapısının eski doğal haline kavuşturulması için gerekli tüm adımları atacaklarını vurguladı. Bakan Kurum, "Göl ve çevresi doğal sit alanı ilan edilecek. Ayrıca Dipsiz Göl olarak anılan bölge ile doğusunda bulunan korunan alan da birleştirilerek, ekolojik koridor oluşturulacak. Ekiplerimiz şu anda bölgede çalışmalarını sürdürüyor. En kısa sürede doğal haline kavuşturacağımız Dipsiz Göl, kuracağımız ekolojik koridorun en önemli parçası haline gelecek. Hedefimiz, gölü eski haline kavuşturarak gelecek nesillere aktarmak" dedi.

KIŞ YAĞIŞLARINDAN ÖNCE YAPILACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bölgede yapılan çalışmada, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte bulunan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki Dipsiz Göl'ün, kar ve yağmur sularıyla beslendiği belirlendi. Müdahaleler sonucunda suyu tamamen boşaltılan gölde yapılan kazı ile gölün taban ve kıyı toprak yapısının bozulduğu saptandı. Bakanlık tarafından yapılacak çalışmada, kazı ile tahrip edilen toprak yapısının doğal haline getirilecek. Çevresinde bilimsel çalışma yapılacak gölün doğal haline getirilmesi için yapılacak çalışmalar kış yağışlarından önce gerçekleştirilecek. Çalışmalar, gölün eski hidrojeolojik yapısının tekrar oluşturulmasını kolaylaştıracak. Gölün eski haline getirilmesi sonrasında doğal yapının kendini yenileyeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA