Bakan Kurum duyurdu: Antalya'da 413 imara aykırı yapı yıkılacak

Bakan Kurum kıyılardaki kaçak yapılaşmalarla ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Antalya’da Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve Doğal SİT alanlarında bugüne kadar 247 denetim gerçekleştirdiklerini belirten Kurum 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını ifade etti.

Tespit edilen bu kaçak yapıların 266’sının Kaş, 49’unun Kemer, 40’ının Demre, 15’inin Manavgat'ta olduğunu da duyuran Kurum, "Yerel yönetimlerimize verdiğimiz talimatlar doğrultusunda tespit edilen tüm kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz" dedi.

"KAÇAK YAPILARI İHBAR EDİN"

Kurum açıklamasına şöyle devam etti: "Kaçak yapılarla ilgili hukuki süreçleri işletirken büyükşehir, il ve ilçe belediyelerimizin bu konuda sahada vereceği destek çok önemli. Yerel yönetimlerimizle birlikte, ülkemizin hiçbir yerinde, hangi sebeple olursa olsun doğal güzelliklerimizin bozulmasına izin vermeyeceğiz.

Bakanlık ekiplerimiz kaçak yapılarla ilgili çalışmalarını sürdürürken bu konuda ihbar ve şikayetlerinizi çevre ihbar hattımız 0532 01 01 181, çağrı merkezlerimiz ALO 181 üzerinden bize iletebilirsiniz." diye konuştu.