Bakan Kurum duyurdu! Arsa ve işyerine başvuru sayısı belli oldu

İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar için kura çekiminin tamamlanmasının ardından sıra arsa ve iş yerine geldi. Başvuru sürecinin tamamlanması sonrası başvuran kişi sayısı belli oldu.

Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:

"İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa ve iş yerine başvuru sayılarımız da netleşti. 1 milyon 177 bin 56 vatandaşımız arsaya başvurdu. Müstakil arsa için 956 bin 79, Müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu. İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru var. Şimdiden hayırlı olsun. "