Bakan Kurum duyurdu: O ticari ünitelerden kira bedeli alınmayacak

Koronavirüs Türkiye'yi tehdit etmeye devam ederken yeni bir açıklama geldi.Bakan Murat Kurum, corona virüsü önlemleri kapsamında alınan yeni kararı duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Kurum, hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden bu süreçte kira bedelinin alınmayacağını açıkladı.

Bakan Kurum, ayrıca, açık olan ticari ünitelerde personel sayısı ve faaliyet süresi dikkate alınarak kira bedelinde indirim sağlanacağını duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Korona virüs önlemleri kapsamında, hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden bu süreçte kira bedeli alınmayacak, açık olan ticari ünitelerde ise personel sayısı ve faaliyet süresi dikkate alınarak kira bedelinde indirim sağlanacaktır."

MURAT KURUM KİMDİR?

Murat Kurum, (d. 1976, Ankara) Türk mühendis, teknokkrat ve halen görevdeki çevre ve şehircilik bakanıdır.

Ankara Mimar Kemal Lisesi'nin ardından 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi inşaat mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1999-2005 yıllarında inşaat alanında faaliyet gösteren çeşitli özel kuruluşlarda mühendis, şantiye şefi, koordinatör olarak çalıştı.

2005-2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman olarak görev yaptı. 2006-2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü görevine gelmiştir. 2009 yılından bugüne kadar T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. 10 Temmuz 2018 tarihinde çevre ve şehircilik bakanı olarak atandı.

Murat Kurum, evli ve 2 çocuk babasıdır.