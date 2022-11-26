Bakan Kurum, Düzce'deki ağır hasarlı yapı sayısını açıkladı: "Sağlıklı konutlarımızı inşa edip teslim edeceğiz"

Düzce'de AFAD verilerine göre 23 Kasım Çarşamba günü saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde olmak üzere İstanbul'da da hissedildi.

DEPREMDE SON DURUM

AFAD'ın 24 Kasım günü yaptığı açıklamaya göre Düzce’de 37 kişi, İstanbul’da 2 kişi, Bolu’da 14 kişi Zonguldak’ta 10 kişi, Sakarya’da 26 kişi ve Bursa’da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi depremde yaralandı. Yaralılardan 13'ünün hastanelerdeki tedavileri devam ediyor. Öte yandan bölgede en büyüğü 4.3 olmak üzere, toplamda 233 artçı deprem meydana geldi.

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Bazı evlerde ve işyerlerinde hasar meydana gelirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, incelenen yapılar hakkında bilgi verdi.

HASARLI YAPI SAYISINI AÇIKLADI

Bakan Murat Kurum yaptığı açıklamada, 300 ekiple hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydederek hasarlı yapıların sayısı hakkında bilgi verdi.

Bakan Kurum, "13.185 binada 39.822 bağımsız bölümü inceledik. 181 yapımız ağır hasarlı! Hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.