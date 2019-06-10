Bakan Kurum Esenyurt'ta "tamamlanmayan konut" mağdurlarını dinledi

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenyurt'ta "tamamlanmayan konut projeleri "mağdurlarıyla bir araya geldi. Bakan Kurum toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Vatandaşımızın mağduriyetini giderecek olan çalışmayı yine vatandaşımızla omuz omuza yapmak istiyoruz. Onlara bunun sözünü verdik. Evet, burada hukuki bir durum söz konusu. Taraflar bir sözleşme yapmışlar ancak sözleşmenin gereklerini yerine getirmeyenler var" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, akşam saatlerinde Esenyurt AK Parti İlçe Başkanlığı'nda, yaklaşık 100 bin kişiyi ilgilendiren "zamanında tamamlanmayan konut projeleri" konusunda mağdur vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşları dinleyen Bakan Kurum, toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Açıklamasına bu konuya değinerek başlayan Kurum, "Yaklaşık 100 bin vatandaşın bu süreçten etkilenmesi söz konusu. Esenyurt bölgemizde ifade edilen, yaklaşık 30 bin vatandaşımız. Biz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bir irtibat ofisi kuracağız. Bu irtibat ofisinde ilk olarak vatandaşlarımızın yüklenicilerle, ya da arsa sahipleriyle yapmış olduğu sözleşmeleri kendimiz bir inceleyeceğiz. Akabinde gönderilmesi gereken yerlere müfettişlerimizi göndereceğiz ve müfettişlerimiz de yapmış oldukları çalışmalar sonucunda bize bir veri sunacaklar. Bu veriler çerçevesinde de vatandaşımızın mağduriyetini giderecek olan çalışmayı yine vatandaşımızla omuz omuza yapmak istiyoruz. Onlara bunun sözünü verdik. Evet, burada hukuki bir durum söz konusu. Taraflar bir sözleşme yapmışlar ancak sözleşmenin gereklerini yerine getirmeyenler var. Vatandaşımızın mağduriyetini en aza indirecek çalışmayı inşallah hep birlikte yönetmek istiyoruz" diye konuştu.

Yaptığı açıklamada kentsel dönüşüm konusuna da değinen Kurum, "Diğer taraftan, kentsel dönüşüm, biliyorsunuz, ülkemizin en önemli gerçeği. Kentsel dönüşüme ilişkin de dün Güngören'in Tozkoparan Mahallesi'ndeydik. Yaklaşık 6 bin 500 bağımsız bölümü içeren dönüşümü de başlatıyoruz. İstanbul her ilçesine gittiğimizde, o ilçede dönüştürülmesi gereken acil alanlar neresiyse, o alanların tespitini belediye başkanlarımızla, valilerimizle, kaymakamlarımızla, teşkilatımızla birlikte yaparak, inşallah dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. Yerinde dönüşüm yapacağız. Vatandaşlarımızın mağduriyetini engelleyerek, yine aynı mahallede yaşamalarını sağlayacak bu dönüşümü de onlarla birlikte yapmak istiyoruz. Çerçevemiz yıllık 300 bin konut ve o acil dönüşüm gerektiren 1 buçuk milyon konutun dönüşümünü de 5 yılda gerçekleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

DHA