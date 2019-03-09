Bakan Kurum, Eskişehir’de

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir takım ziyaretler ve programlara katılmak üzere hava yoluyla Eskişehir'e geldi.

Bir takım ziyaretler ve programlara katılmak üzere hava yolu ile Eskişehir'e gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nda Vali Özdemir Çakacak ve il protokolü tarafından karşılandı.

Karşılamaya Vali Özdemir Çakacak'ın yanı sıra Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan, Prof. Dr. Emine Nur Günay, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve ilgili kamu kurum müdürleri katıldı. Karşılamadan sonra Bakan Kurum, programlarına katılmak üzere havalimanından ayrıldı.

Kaynak: İHA