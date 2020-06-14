Bakan Kurum Gümüşhane İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı:

GÜMÜŞHANE (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Son 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Gümüşhane'mize 15 milyar liralık yatırım yapıldı. Altyapıdan üstyapıya, sosyal donatılara, okullara, hastanelere, eğitim alanlarına kadar birçok inşaatımızı tamamladık ve Gümüşhaneli vatandaşlarımızın hizmetine sunduk." dedi.

Bakan Kurum, çeşitli programlar kapsamında geldiği Gümüşhane'de, Valilik'te düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Kurum, basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Gümüşhane'ye ilişkin sorunları, problemleri Vali, milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanlarıyla istişare etmek ve Gümüşhane'nin 50, 100 yılını planlayacak projeleri karar altına almak üzere Gümüşhane'ye geldiklerini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci nedeniyle şehir ziyaretlerini ertelediklerini anımsatan Kurum, ziyaretler dışında da video konferanslarla şehirlerin ihtiyaçlarını, taleplerini karşılama yoluna gittiklerini, bu süreçte de vatandaşların taleplerini giderecek projeleri gerçekleştirmeye çalıştıklarını aktardı.

Kurum, son 18 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Gümüşhane'ye 15 milyar liralık yatırım yapıldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Altyapıdan üstyapıya, sosyal donatılara, okullara, hastanelere, eğitim alanlarına kadar birçok inşaatımızı tamamladık ve Gümüşhaneli vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Tabii bunun dışında da sosyal konutla ilgili çok önemli projeler geliştirdik. Bugüne kadar yaklaşık 300 milyon lira değerinde Gümüşhane'mize 1900 sosyal konut inşası yaptık. Hem şehrin dönüşümü anlamında hem de vatandaşımızın sosyal konut çerçevesinde ihtiyaçlarını gidermek üzere bu projeleri gerçekleştirdik. Şimdi yine Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 50 bin ve 100 bin sosyal konutluk projeler kapsamında 98 konut Köse ilçemize, yine Gümüşkent ve Arzularkabaköy beldemize de toplamda 300 konut inşası gerçekleştiriyoruz. İnşallah kuralarımızı da en yakın zamanda çekeceğiz ve bu çerçevede vatandaşımızın konutlarını en kısa zamanda kendilerine teslim edeceğiz."

Tarımköy projeleri kapsamında Köse ilçesinde 216 konutluk proje hazırladıklarını, talepleri de yakın zamanda alacaklarını kaydeden Kurum, en kısa zamanda projeye başlayıp, vatandaşlara teslim etmiş olacaklarını söyledi.

Kurum, altyapı anlamında İller Bankası Genel Müdürlüğüyle birlikte son 2 yılda Gümüşhane'nin atık su, içme suyu, yağmur suyu, katı atık gibi birçok sorununu çözmek üzere yaklaşık 38 milyon lira bedelli projeleri gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "Devam eden de 12 milyon liralık 6 projemiz var. Bu çerçevede inşallah Gümüşhane'mizin altyapı problemlerini de çözmüş olduk. Yine son 2 yılda altyapı anlamında Gümüşhane'mize 17 milyon lira finansman desteği sağladık." diye konuştu.

- "Gümüşhane'nin geleceği, şehircilik adını çok önemli kararlar aldık"

Bugün yaptıkları istişareler çerçevesinde Gümüşhane'nin geleceği, şehircilik adına çok önemli kararlar aldıklarını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Şu an içinde bulunduğumuz valilik alanını da kapsayan 30 bin metrekarelik alanımız var. Kadim şehrimizin göbeğinde ve baktığınızda şehrimize yakışmayan bir görüntü var. Hep birlikte aldığımız karar çerçevesinde burayı şehrin kent meydanı haline getirecek bir çalışma yapacağız. Bu çerçevede 30 bin metrekarelik alanda valiliğimizi, adliyemizi, halk eğitim merkezlerinin taşınma sürecini gerçekleştireceğiz. Yıl sonuna kadar bu taşınma süreci tamamlanacak ve bu bulunduğumuz alanda o bizim kadim medeniyetimizden gelen eski valilik binamızın inşasını ki bu inşayı yaptıktan sonra da bu binayı şehrin kültür, sanat ve sosyal işlerinde kullanmak üzere yine valiliğimiz bünyesinde değerlendireceğiz."

Kurum, meydanın altında şehrin ihtiyaçlarını giderecek bir kapalı otopark olacağını belirterek, vatandaşların araçlarını huzur içinde buraya park edeceğini, şehir meydanında da rahat nefes alıp, sosyal donatılarda her türlü ihtiyaçlarını gidermiş olacaklarını ifade etti.

Yıl sonuna kadar buradaki binaların taşınma sürecini gerçekleştireceklerini aktaran Kurum, bu yıl sonu da ihaleyi yapıp hayal diye görülen bu projeyi gerçekleştirmiş olacaklarını kaydetti.

- "Atalarımızdan bize miras kalan eserlerin ihyasını gerçekleştiriyoruz"

Bakan Kurum, tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde valilik eliyle eski binaların restorasyonunu gerçekleştirdiklerini belirterek, "Atalarımızdan bize miras kalan eserlerin ihyasını gerçekleştiriyoruz. Hemen üst tarafında, yaz ve kış turizmini canladırmak amacıyla bir kayak tesisi inşasını valiliğimizle birlikte gerçekleştireceğiz. 4 milyon lirası hibe, 8 milyon lirası kredi olmak üzere İlbank ve valiliğimizin gerçekleştireceği bu projeyi de Gümüşhane'mize kazandırmış olacağız." dedi.

İl Özel İdaresine yapacakları yardımlara değinen Kurum, 81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi projesi kapsamında Gümüşhane'de de alan çalışması yaptıklarını, 2021 yılı içerisinde projesini bitirmiş ve inşasına başlamış olacaklarını söyledi.

Kurum, Gümüşkent Mahallesi'nde 110 dönümlük alanda 97 yapı olduğunu ve bu yapıların deprem çerçevesinde risk teşkil ettiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Bu alanda da bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz. TOKİ başkanlığımızla bu projeyi yürüteceğiz. Bu çerçevede şehrimize yeni bir alan kazandırmış olacağız ve vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde onlara taşınma, kira yardımı yapmak suretiyle Gümüşkent Mahallemizin dönüşümünü sağlamış olacağız. Aynı zamanda burada sosyal konut ve rezerv konut üreteceğiz, şehir içinde dönüştürülmesi gereken alanlara ilişkin de elimizdeki rezerv konutlarla birlikte bu alanı değerlendirmiş olacağız."

Bakan Kurum, bisiklet yolu, Cumhuriyet ve Atatürk caddeleri sokak sağlıklaştırma projelerine ilişkin de bilgi vererek, Kelkit ilçesi Küçükcami Mahallesi'nde 7 hektarlık alanda kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirdiklerini, Kelkit Belediyesiyle ortak yürütecekleri proje kapsamında etaplar halinde 500 konut projelendireceklerini belirtti.

Kelkit Çayı kenarında projelendirdikleri 15 bin metrekarelik millet bahçesine değinen Kurum, Köse, Şiran, Torul, Kürtün ilçeleri ile belde belediyelerinin de talep ve ihtiyaçlarını dinlediklerini, o belediyelere de vatandaşlara daha iyi hizmet vermek amacıyla destekte bulunduklarını aktardı.

Kurum, 2023'e giden yolda Gümüşhane'yi şehircilik anlamında, vatandaşlara daha iyi hizmet vermek adına bir üst seviyeye taşımak istediklerini vurgulayarak, Gümüşhanelilere daha hizmet verecek bu projeleri ekip olarak gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.





Kaynak: AA