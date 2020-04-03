Bakan Kurum, gündeme ilişkin konuştu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum A Haber'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, TOKİ taksitleri, Van'da meydana gelen deprem, kentsel dönüşüm, depremin yaşandığı Elazığ hakkında açıklamalarda bulunurken CHP'li belediyelerin başlattığı yardım kampanyası hakkında değerlendirmede bulundu.

TOKİ TAKSİTLERİ

Bakan Kurum TOKİ taksitleriyle ilgili, "Vatandaşlarımızın 3 aylık taksitlerini öteledik" dedi.

BELEDİYELERE KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE DESTEK

Bakan Kurum belediyelere koronavirüsle mücadele konusunda her türlü desteğin verildiğini belirtti. Kurum, maske ve eldivenlerin çöpe atılmasıyla ilgili olarak, "Tıbbi atık olarak değerlendirmek kişinin sağlığıyla ilgili" dedi.

65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçları ile ilgili VEFA grubu bünyesinde valiliklere gelen talimatları, belediyelerimiz ve diğer kurumlar vatandaşlara yardım elini uzatmak suretiyle süreci yürütüyor.

VAN'DA MEYDANA GELEN DEPREM

Van'daki deprem hakkında konuşan Bakan Kurum, "Van'daki 4.7 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil." dedi.

"ELAZIĞ'DA 11 BİN BİNANIN TEMELİ ATILDI"

Kentsel dönüşümle ilgili bilgi veren Kurum, "Elazığ'da 19 bin bağımsız bölümün çalışmasını başlattık. Elazığ'da 11 binanın temeli atıldı." ifadelerini kullandı.

Biz koronavirüsle mücadele edeceğiz, diğer taraftan tüm işlemleri yapacağız.

"İSTEĞİMİZ VATANDAŞLARIMIZIN RİSKLİ BİNALARDA OTURMAMASI"

İstanbul'daki kentsel dönüşüm hakkında, "Belirlediğimiz noktalarda çalışmalarımızı süratle sürdürüyoruz." şeklinde konuşan Kurum, "Bizim isteğimiz vatandaşlarımızın riskli binalarda oturmaması, biz riskli binaların tespiti noktasında bakanlık olarak tüm desteği vermeye hazırız." dedi.

"BİR KAMPANYA VARKEN ALTERNATİF KAMPANYA BAŞLATMANIZ SÜRECİ BALTALAR"

CHP'li belediyelerin yardım kampanyası düzenlemesiyle ilgili konuşan Kurum, "Bir salgın vakası var. Bu süreçte birliğimizi korumak zorundayız. Her ilin kendine özgü bir durumu vardır. İller için valilik bünyesinde oluşturulan vefa grubunda herkes var. Bu süreçte bir kampanya varken izin almadan alternatif kampanya başlatmanız süreci baltalar, sürece zarar verir. Biz buna müsaade edemeyiz. Bizim amacımız bu birliği korumak, bunu baltalamak için yapılacak tüm çabalara da izin vermeyiz. Amacımız bu süreçte bir olmak zorundayız. İnşallah belediyeler de bu yanlıştan dönmüştür" dedi.