Bakan Kurum İstanbul’da kentsel dönüşüm projelerini inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm projelerini yerinde inceledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin gerçekleştirildiği Gaziosmanpaşa'da incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, projeleri yerinde görerek, Gaziosmanpaşa Belediyesinin vizyon projeleri hakkında bilgi aldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesinin modern ve güvenli yaşam alanları oluşturmak için sürdürdüğü kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlandığında ilçede yeşil alanların sayısı da yüzde 114 oranında artmış olacak. Ulaşım planlarının da göz önünde bulundurulduğu çalışmalar ile Gaziosmanpaşa, toplamda 100 bin araç kapasiteli kapalı otopark alanına sahip olacak.

Kaynak: İHA