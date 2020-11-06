Bakan Kurum'dan İzmir'deki vatandaşlara çağrı : Binası az hasarlı ve hasarsız olan evlerine girebilirler

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başlar şu şekilde:

"(İzmir depremi) Binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilirler.

Az hasarlı ve hasarsız binaları olanlar evlerine girebilir. 12 hasarlı binanın yıkımını tamamladık. Salı günü hedefimiz tüm İzmir genelinde çalışmaları tamamlamaktır.

Çadır kentlerde, içinde Kovid-19 testi dahi yaptırılabilecek polikliniklerimiz kurulmuş durumdadır.

Hem taşınma hem de kira sürecini takip ediyoruz. Fahiş bir fiyat artışının yaşanmaması adına da takibimiz yapılmaktadır.

Tek bir taşınma rayici uygulanacak, bunun dışında herhangi bir fiyat uygulanmasına müsaade etmeyeceğiz."

Ayrıntılar gelecek...