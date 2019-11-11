Bakan Kurum: Kaçak yapılar dijital ortamda takip edilecek (2)

'BOĞAZİÇİ KESİNLİKLE İMARA AÇILMAYACAKTIR'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki 2020 yılı bütçesi görüşmelerinde, sabah saatlerinde Bakanlığın bütçe sunumunu yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, akşam saatlerinde ise milletvekillerinin sorularını cevapladı. Kurum, Boğaziçi Kanunu'na ilişkin gelen bir soruyu şöyle cevapladı:

"Boğaziçi düzenlemesi milletimizin temsilcileri olan milletvekillerimiz, Meclisimiz tarafından yapılacaktır. Boğaziçi meselesi CHP-AK Parti meselesi değildir. Mesele Boğaziçi'nin gelecek kuşaklara bırakılma meselesidir. Meseleyi CHP-AK Parti yetki alma, verme meselesi olarak kimse görmemelidir. Boğaziçi ulusal bir sorun olup, hepimizin üzerine düşen görevler vardır. Boğaziçi sorunu 16 milyonun değil, 82 milyonun hatta tüm insanlığın sorunu olarak görüyoruz. Biz bugüne kadar hiçbir çalışmamızda millete rağmen hareket etmedik. Milletimizle beraber yürüdük. İçinde milletimizin menfaati olamayan hiç birçalışmaya imza atmadık. Planlama yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nda değildir. Yapılması düşünülen düzenleme de, Boğaziçi kesinlikle imara açılmayacaktır. Boğaziçi tarihi, dokusunu ve siluetini koruyacak, yeşil alanları artıracak, kaçak yapılaşma ile mücadele edecek önemli adımlıların atılacağı süreç olarak düzenleme Meclisimizdedir."

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Kaynak: DHA