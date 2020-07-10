Bakan Kurum: Kalecik'e eski Ankara evlerini yapacağız

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Kalecik ilçesinde, kentsel dönüşüm projesi kapsamında, 376 hak sahibinin olduğu 12 hektarlık alana eski Ankara evlerinin yapılacağını söyledi.

Bakan Kurum, Kalecik Belediye Başkanlığı'nı ziyaret ederek, Başkan Duhan Kalkan'dan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşmenin ardından açıklama yapan Bakan Kurum, "Güçlü şehirler, güçlü Türkiye" anlayışıyla şehirleri ziyaret ettiklerini belirtip, gittikleri yerlerde kentlerin 2023, 2053, 2071 yıllarını planlayacak adımlar attıklarını söyledi. Kalecik'e ilişkin önemli projelerin olduğunu vurgulayan Kurum, "Biz hem bu projeleri yerinde görmek hem de maddi ve teknik destek vermek için ziyaretimizi gerçekleştirdik. Bu çerçevede 12 hektarlık alanda eski Ankara evlerimizin yapılacağı, 376 hak sahibinin olduğu alanda bir kentsel dönüşüm projesi çalışacağız. Yerinde yapacağımız projeler zemin+1 katlı ve Ankara evlerinden oluşacak. Diğer taraftan rezerv alanda da rezerv konutlar üreteceğiz. Yıl sonuna kadar da görüşmelere başlayacağız" dedi.

Bakan Kurum, "Millet Bahçesi Projesi" kapsamında Kalecik Belediyesi'ne yaklaşık 60 bin metrekarelik alanı tahsis ettiklerini, buraya da hibe ve teknik destek vereceklerini söyledi. Kurum, "Tarımköy uygulaması yapmak istiyoruz. Heyelan riski altında bir köyümüz var, çalışmalarımızı başlattık. Ankara'mızdaki Kalecikli vatandaşlarımızı şehirden artık köye gelmeleri, köylerinde akrabalarıyla dostlarıyla eşleriyle bir arada olmaları için Türkiye'nin her yerinde yaptığımız projelerin bir örneğini de Kalecik'imizde yapacağız. Bu çerçevede talep örgütlenmesi ile Kalecik Belediyemiz ve TOKİ eliyle bu talepleri alacağız. Taleplerin gelmesi halinde de yaklaşık 700-800 metrekare arazi içerisinde evlerimizin olduğu ve bahçesinde organik tarımın yapılacağı evlerimizi yapacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA