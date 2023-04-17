Bakan Kurum, kentsel dönüşüm temel atma törenine katıldı, Pendik'e müjdeleri art arda verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Milletvekilleri Erol Kaya, Eyüp Özsoy Orta-Dumlupınar Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesinin temel atma törenini gerçekleştirdi.

BAKAN KURUM: "DURMADAN YORULMADAN BÜYÜK İSTANBUL DÖNÜŞÜMÜNÜ YAPACAĞIZ"

Törende konuşan Bakan Kurum, “Durmadan, yorulmadan, dinlenmeden 39 ilçemizin tamamında 93 bin konutumuzun dönüşümünü, büyük İstanbul dönüşümünü yine kararlılıkla sürdürüyoruz. Fikirtepe’de 15 bin konutun inşaatına başladık. Pazartesi günü de ilk konutlarımızın anahtarlarını teslim edeceğiz. Millet bahçelerimizin, yeşil, mavi alanlarımızın sayısını artıracağız ve 2 millet bahçesini de inşallah Pendik’imize kazandırmış olacağız. Tapu, mülkiyet sorununu çözeceğiz. Pendik’imizin tamamında afet riski sonlandırana kadar dönüşüm çalışmalarına devam etmek istiyoruz. İstanbul’umuza tek bir çivi dahi çakmayan, tek bir konutu dahi dönüştüremeyen ama buna rağmen utanmadan dönüşümden bahsedenler var. İstanbul’la yakından uzaktan ilgisi olmayan, 5 yılda 5 bin konutu dönüştürmekten aciz olan hiç kimse eserden bahsedemez bize.” ifadelerine yer verdi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge ve 1. sıra Milletvekili Adayı Murat Kurum,” Yük; yük alanlar, yol açanlar içindir.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, seçim bölgesi olan Pendik'te ziyaretlerde bulundu. AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Bakan Kurum, ardından Fevzi Çakmak Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti. Sonrasında Pendik 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret eden Bakan Kurum, hitaplarının ardından , Pendik Orta Mahallesi ve Dumlupınar Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Başlıyor Tanımı ve Temel Atma Töreni’ne katıldı.

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BAKAN KURUM, PENDİKLİLERE MÜJDELERİ ART ARDA VERDİ

Bakan Murat Kurum törende yaptığı konuşmasında Pendik’te yaşayan vatandaşlara müjdeler vererek, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 11 ilde evlerini, ocaklarını yitiren ve bu rahmet günlerini evinde geçiremeyecek yüz binlerce vatandaşa 319 bini bir yılda olmak üzere toplamda 650 bin yeni konutu yapıp teslim ederek yaraları tamamen saracaklarını belirtti.

“Durmadan, yorulmadan, dinlenmeden 39 ilçemizin tamamında 93 bin konutumuzun dönüşümünü, büyük İstanbul dönüşümünü yine kararlılıkla sürdürüyoruz”

KURUM: "BÜYÜK İSTANBUL DÖNÜŞÜMÜNÜ YİNE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Bakan Kurum, durmadan yorulmadan çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade ederek “Bu söz, 66. günde 98 bin konutun sözleşmelerini yapan, temellerini atan büyük ve güçlü Türkiye’nin sözüdür. Bu söz 21 yılda şehirlerimize, ilçelerimize çağ atlatan, milyonlarca yeni yuvayı insanımıza kazandıran, yuva kuran Cumhurbaşkanımızın sözüdür. Toplumları, medeniyetleri kaynaştıran, İstanbul’umuza 21 yıldır yatırımlarımızla, hizmetlerimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep ihya, inşa çalışmaları yaptık. Sevdalısı olduğumuz bu aziz şehri dünyanın en büyük yatırımlarıyla tanıştırdık. İşte bugün de durmadan, yorulmadan, dinlenmeden 39 ilçemizin tamamında 93 bin konutumuzun dönüşümünü, büyük İstanbul dönüşümünü yine kararlılıkla sürdürüyoruz.” dedi.

“Fikirtepe’de 15 bin konutun inşaatına başladık. Pazartesi günü de ilk konutlarımızın anahtarlarını teslim edeceğiz”

"FİKİRTEPE’DE KANGREN HALİNE DÖNÜŞMÜŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM SORUNUN ÇÖZDÜK"

Fikirtepe’de kangren haline dönüşmüş bir işi hallettiklerini vurgulayan Bakan Kurum, “Gittik orada vatandaşlarımızın sorunlarını, problemlerini çözmek için bir irade ortaya koyduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile gittik ve orada hızlı bir şekilde 15 bin konutun yeniden inşaatına başladık. İnşallah Pazartesi günü de ilk konutlarımızın anahtarlarını vermek suretiyle orada kardeşlerimizin bir nebze de olsa o sorunlarını, acılarını, problemlerini dindirebilecek bir adımı, bir iradeyi ortaya koymuş olduk.” dedi.

“Bin 400 araçlık otoparkımızla, sosyal donatılarımızla birlikte konutlarımızı da bitirip 16 ay sonra Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte anahtarlarımızı teslim edeceğiz”

YAPACAĞIMIZİ KONUTLARI 16 AY SONRA SİZLERE TESLİM EDECEĞİZ

Esenler’in Türkiye’nin ilk akıllı şehri ve 60 bin konutluk bir proje olduğunu ve bu akıllı şehri inşa ettiklerini ifade eden Bakan Kurum, “2 bin 200 konutun yapımını tamamladık ve inşallah etaplar halinde konutlarımızın teslimlerini da yapacağız. Üsküdar Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde daha birkaç gün önce Beykoz’da kardeşlerimizle beraber, Tokatköy’de yıllardır vatandaşımızın dönüşüm diye beklediği süreci hamd olsun inşaatlarımızı başlattık ve çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Sultanbeyli’de Sancaktepe’de yıllardır süren mülkiyet sorunları var. Yine bu sorunları çözüme kavuşturduk. Pendik’imizde de Orta ve Dumlupınar mahallelerimiz siz de çok beklediniz. Ama sabırla hem belediyemizle, hem buradaki muhtarlarımızla birlikte bu projelerin yapılması için bizlere destek oldunuz. Ve işte bugün de kentsel dönüşüm projesini 142 bin metrekarelik bir alan. Bu alanda yapacağımızın sözünü sizlere vermiştik. Ve iki etapta bin 747 konut ve 281 dükkânımızın ihalelerini yaptık, sözleşmelerini imzaladık. Bugün de Orta ve Dumlupınar mahallemizdeki konutlarımızın inşa çalışmalarını sizlerin rızasıyla, destekleriyle, dualarıyla burada inşallah birazdan hep birlikte gerçekleştireceğiz. Ve buradan yine söz veriyoruz. İnşallah bin 400 araçlık otoparkımızla, sosyal donatılarımızla birlikte konutlarımızı da bitirip 16 ay sonra sizlere teslim edeceğiz. Yine burada olacağız. Yine buraya geleceğiz ve o zaman da inşallah mahalledeki kardeşlerimizin evlerinde misafir olacağız, onların duasını alacağız, hayır duasını alacağız ve büyük bir coşkuyla Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte anahtarlarımızı teslim edeceğiz. Ben şimdiden yeni yuvalarımızın, yeni iş yerlerimiz bereketli olsun diyorum.” ifadelerine yer verdi.

PENDİK'E YENİ BİR MİLLETBAHÇESİ KAZANDIRACAĞIZ

“Millet bahçelerimizin, yeşil, mavi alanlarımızın sayısını artıracağız ve 2 millet bahçesini de inşallah Pendik’imize kazandırmış olacağız. Tapu, mülkiyet sorununu çözeceğiz”

Bakan Murat Kurum, yeşil Pendik için çocukların koşup oynayacağı, dinleneceği yeni millet bahçelerine ihtiyaç olduğunu belirterek, “Daha önce biliyorsunuz millet bahçemizi TOKİ Başkanlığımız eliyle yaptık ve Pendikli kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. İnşallah o millet bahçelerimizin, yeşil, mavi alanlarımızın sayısını miktarını artıracağız ve 2 millet bahçesini de inşallah bu kapsamda Pendik’imize kazandırmış olacağız. Tabi 285 bin metrekare Pendik için çok kıymetli bir alandı. Burayı vatandaşımızın, gençlerimizin hizmetine açmıştık. İlk millet bahçemizi Pendik’imize armağan etmiştik. Şimdi de 28 bin metrekare büyüklüğünde Pendik Urla Millet Bahçemizi en kısa sürede inşallah tamamlayarak sizlerin hizmetine sunacağız. Yine Pendik Şahintepe’de 400 bin metrekarelik alandaki tapu sorunlarının çözümüne yönelik de çalışmalarımızı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’müzle başlattık ve en kısa sürede tapu, mülkiyet sorunlarını tamamen çözeceğiz.” dedi.

“Pendik’imizin tamamında afet riski sonlandırana kadar dönüşüm çalışmalarına devam etmek istiyoruz”

Konuşmasının devamında Pendik halkına birkaç da müjde vermek istediğini belirten Bakan Kurum, “3 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız gelmişti ve büyük bir coşkuyla Pendikli kardeşlerimiz burada 168 eserimizin açılışını gerçekleştirmişti. Ben öncelikle bu coşkudan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Siz her şeyin en güzeline, en iyisine layıksınız. İşte bu güzel insanlara da hizmet etmek ve bu güzel insanlar için mücadele etmek de bizim için şereflerin en güzeli. İnşallah bu anlayışla bu eser kervanına yenilerini ekleyeceğiz. Bugün hep birlikte temelini attığımız Orta ve Dumlupınar mahallerimiz var. O mahallelerimizin yine dışında kentsel dönüşümün ikinci etabı ve burada işte hemen yanındaki mahallelerde belediyemizle, bakanlığımız bu mahallerimizin çevresindeki 900 bin metrekare alanda yer alan 3 bin 200 tane riskli yapıyı da yine kira ve yardım destekleriyle birlikte, taşınma yardımı, kira yardımı vereceğiz. Belediyemizle birlikte burada da dönüşüm sürecini inşallah başlatacağız. Vatandaşlarımızla görüşerek, onların rızası çerçevesinde nasıl bugün bin 700 konutumuzun temelini, 280 işyerimizin temelini attıysak, diğer etaplarda da vatandaşlarımızla birlikte dönüşüme Pendik’imizin tamamında afet riski sonlandırana kadar dönüşüm çalışmalarına devam etmek istiyoruz. Pendik’in en güzel, en kıymetli alanında riskli binaları ortadan kaldıracak bu iradeyi hep birlikte ortaya koymuş olduk.” diye konuştu.

“Pendik merkez, çarşı bölgesi riskli binaların olduğu bir alan. Buralar daha dirençli, modern hale gelecek. Bunun dönüşümünü de sizlerle beraber yapacağız”

KURUM: PENDİK ÇARŞI MAHALLESİNİ YENİLEME KARARI ALDIK

Pendik’in merkez bölgesi olan Çarşı Mahallesi’nde riskli binaların olduğu bir alan olduğunu ifade eden Bakan Kurum, “Bu alanı da yenileme kararı aldık ve vatandaşlarımızla belediyemiz görüşmelerimizi yapacak ve burada bu kapsamda belediye binamızın da olduğu alanı rezerv konut alanı olarak kullanacağız. Ve hem bu çalışmayla, hem de birkaç kat ilave edeceğimiz, bazı binalarda belki değişebilir, ama genel itibariyle bir kat ilave imar hakkı verdiğimiz Pendik merkez bölgesi, çarşı bölgesi daha dirençli hale, daha modern hale gelecek. İnşallah bunun dönüşümünü de sizlerle beraber yapacağız. Tabi bunu yaparken de Pendik’e yakışacak şekliyle, mahalle kültürünün esas alınacağı, orada komşuluk ilişkilerinin yaşatılacağı, esnafımızın daha mutlu, daha huzurlu olduğu bir dönüşümü yapmak istiyoruz. Bu anlayışla işte bugün nasıl temellerimizi attıysak, inşallah en kısa sürede orada da temellerimizi atacağız.” şeklinde konuştu.

“Ertuğrulgazi Mahallemizdeki plan ve kentsel dönüşüm projemizi de başlatıyoruz. 950 konutluk bir proje alanı belirledik, dönüşümü için rezerv alan olarak kullanacağız”

Pendik halkına üçüncü müjdesini de açıklayan Bakan Kurum, “Ertuğrulgazi Mahallemizdeki plan ve kentsel dönüşüm projemizi de inşallah başlatıyoruz. Ve burada toplamda 4 bin 500 gecekondumuzun yer aldığı mahallemizde hem rezerv alan ilanı yaptık, hem de buranın imar planlarını onayladık ve vatandaşımızın dönüşümdeki problemlerini tek tek ortadan kaldırdık. Burada Yayalar Gelin Tepesi’nin de bulunduğu bir alanda 950 konutluk bir proje alanı belirledik. Ve bu alanı da Ertuğrulgazi Mahallemizin dönüşümü için rezerv alan olarak kullanacağız. Bu projemiz de Ertuğrulgazi Mahallemize, Pendik’imize hayırlı uğurlu olsun diyorum.” ifadelerine yer verdi.

“Pendik’imize yakışacak Güzelyalı Millet Bahçesi kazandırıyoruz. Burada gençlerimiz, çocuklarımız istifade edecekler. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun”

Bakan Kurum açıkladığı dördüncü müjdesinde ise “Yine Güzelyalı sahili Pendik’imizin gerçekten en nadide, en güzel yerlerinden birisi. Ve sahilimizi düzenliyoruz. Sahilimize Pendik’imize yakışacak bir millet bahçesi kazandırıyoruz. Burada gençlerimiz, çocuklarımız huzur içerisinde bu millet bahçesinde yaşayacaklar. Tabi bu bölgeye baktığınızda Fatih, Orhangazi, Esenyalı, Ahmet Yesevi ve Güzelyalı mahallerimizde yaşayan 120 bin vatandaşımız, nüfusumuz bu Güzelyalı millet bahçesinden istifade edecekler. Ve oradaki sosyal donatı eksikliğini de bu çerçevede gidermiş olacağız. Bu millet bahçemiz şimdiden Pendik’imize hayırlı olsun. 285 bin metrekare millet bahçemizi Pendik’imizin en güzel mekanı. Denizi gören ve en kıymetli, en değerli yerini yine vatandaşımıza, milletimize sunduk. Biz bu anlayışla inşallah projelerimizi yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

AHMET CİN: PENDİK'İMİZ GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, ”Pendik’imiz gelişmeye devam ediyor. Özellikle ülkemizin içinde bulunduğu sorunların en büyüğü olan kentsel dönüşüm ile ilgili sizlerle beraberiz. Bu çalışmalara başlarken bir çok arkadaşımızın bu projeyi hayata geçirilemeyeceği ile ilgili eleştirileri aldık. Bakanımızın desteği ile bunu başaracağımızı biliyorduk ve yola çıktık. Bakanımız hep yanımızda oldu ve süreci yönetmeye çalıştık. Orta ve Dumlupınar mahallemizde yüzde 99.9 oranla bu anlaşmayla bu noktaya gelmiş olduk.

Pendik’te kentsel dönüşüm ile ilgili tüm Türkiye’de ve İstanbul’da olduğu gibi Pendik’te de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Batı Planları olarak dediğimiz yaklaşık 560.000 metre karelik bir alanda planla ilgili sorunumuz vardı. Plan çalışmalarımız yaptık, Bakanlığımıza gönderdik üçüncü ayın sonunda Sayın Bakanımız bizi aradı ve müjdeyi vermiş oldu” dedi.

"İSTANBUL’DA 39 İLÇEDEN 4 YILDAN BERİ EN FAZLA YATIRIM YAPAN PENDİK BELEDİYESİ’DİR"

Cin, konuşmasına şöyle devam etti: “Çarşı bölgesinde plan çalışmalarımızı bitirdik. Ertuğrul Gazi Mahallesi ve genel itibari ile üç dört mahallemizi ilgilendiren 2 milyon 350 bin metre karelik alanda rezerv alanı ilan etmek suretiyle plan çalışmalarımız bitti, uygulama çalışmalarına geçtik. Hedefimiz yıl sonuna kadar tamamlamak. Bakanlığımızla beraber kentsel dönüşümle ilgili adımlarımızı atmış olacağız. Bu bölgede yaklaşık 1 milyon 50 bin metre karelik bir alandan bahsediyoruz. İlk etabında 142 bin metre karelik alanda ilk etap çalışmamızı yapıyoruz. İstanbul’da 39 ilçeden 4 yıldan beri en fazla yatırım yapan Pendik Belediyesi’dir. Bundan sonraki süreçte de yatırımlarımız devam etmiş olacak.” dediç

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