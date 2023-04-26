Bakan Kurum "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na başvuruların başladığını duyurdu! İşte detaylar!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'da başlayan kentsel dönüşüm kapsamında "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası" için başvuruların başladığını duyurdu!

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Bakan Kurum "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na başvuruların başladığını duyurdu! İşte detaylar!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İstanbul'da kentsel dönüşümünün başladığına değinen Kurum, "Güvenli konutlar için Yarısı Bizden kampanyamıza bugünden itibaren 29 Mayıs'a kadar başvuru yapabilirsiniz. Kampanyayla ilgili merak edilen her bilgi http://yarisibizden.gov.tr/ Herkesin İstanbul'unu birlikte dönüştürelim." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na başvuruların başladığını duyurdu! İşte detaylar!

"ADIM ADIM DÖNÜŞÜM SÜRECİ"

Bakan Kurum'un ayrıca "Adım adım dönüşüm süreci" başlığıyla paylaştığı görselde ise "Evinizi TOKİ ile dönüştürün" sözleriyle kampanyaya ilişkin bilgilere yer verildi.

100 metrekare 2+1 dairenin 750 bin lirası devletten olmak üzere kalan tutara yüzde 10 peşinat, 5 bin 625 liradan başlayan taksitlerle 10 yıl vade ile ödeme imkanı getirilecek. 120 metrekare 3+1 dairenin de 900 bin lirası devletten olmak üzere, kalan tutar yüzde 10 peşinat, 6 bin 750 liradan başlayan taksitle 10 yıl vade ile ödenebilecek.

Bakan Kurum "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na başvuruların başladığını duyurdu! İşte detaylar!

DÖNÜŞÜM SÜRECİNE İLİŞKİN BİLGİLER PAYLAŞILDI

Dönüşüm süreci adımlarına ilişkin bilgiler ise;

"Adım 1 - Mülk sahibi 26 Nisan-29 Mayıs tarihlerinde e-Devlet üzerinden başvuru yapacak.

Adım 2 - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

Adım 3 - Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

Adım 4 - Ruhsat alma süreci başlayacak.

Adım 5 - Binanın boşaltılmasıyla TOKİ tarafından başlatılacak süreçte en geç 2 yıl içinde inşaat tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 lira taşınma ve aylık 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacak."

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