AK Parti'li Mehmet Özhaseki'den milyonları rahatlatan asgari ücret açıklaması! "Müjdeler yakın biraz sabır"Bakan Kurum, kira düzenlemesinin detaylarını açıkladı! Yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak, düzenleme 2022 Temmuz öncesi sözleşmeleri bağlamayacakGua sha taşı cildini yenilemek isteyenler için bir numaralı ürün!Son dakika! Doğurma yalanıyla Türkiye'nin yüz karası oldu! Cumhuriyet Başsavcılığı Mükremin Gezgin için düğmeye bastı!TikTok fenomeni Caner ve Nejdet iyice zıvanadan çıktı! Utanmadan yatakta o anları paylaştılar! "Cehennemde cayır cayır yanacaksınız"Nedim Şener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzına fermuar çekti! "Konuşamaz, konuşursa FETÖ'cüler tüm bildiklerini anlatır!"Almanya Berlin'de can pazarı! Araç kalabalığın arasına daldı: 1 ölü, çok sayıda yaralıKendini iyileştirmek isteyenler için doğal kolajen etkisi yaratacak besinlerBakan Çavuşoğlu ve Lavrov ortak basın toplantısında konuştu! "Ukrayna tahılının ihraç edilmesi için planlar uygulanabilir"Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas'tan transfer açıklaması! Takımdan ayrılacak mı?
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  3. Bakan Kurum, kira düzenlemesinin detaylarını açıkladı! Yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak, düzenleme 2022 Temmuz öncesi sözleşmeleri bağlamayacak

Bakan Kurum, kira düzenlemesinin detaylarını açıkladı! Yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak, düzenleme 2022 Temmuz öncesi sözleşmeleri bağlamayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, fahiş kira fiyatlarının önüne geçilmesi için hayata geçirilen düzenlemenin 2022 yılı öncesi sözleşmeleri bağlamadığını dile getirirken, kiralara yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacağını söyledi.

Bakan Kurum, kira düzenlemesinin detaylarını açıkladı! Yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak, düzenleme 2022 Temmuz öncesi sözleşmeleri bağlamayacak

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile telefon görüşmesi yaptığını ifade etti.

Kira düzenlemesi konusunda Bakan Kurum'dan edindiği bilgileri aktaran Işık, şunları aktardı:

"Bu sene temmuz ayı itibarıyla seneye temmuza kadar kiraya %25'in üzerinde zam yapılamayacak. Yasanın ihlali halinde her 2 tarafa ağır ceza var.

Yeni yasa temmuz 2022 öncesi sözleşmeleri bağlamıyor.

Kiracıyı farklı bahanelerle (Almanya'dan oğlum geldi, kendim oturacağım, vs...) çıkarıp daha yüksek bedelle yeni kiracı getiren ev sahiplerine kiracının şikayeti üzerine halihazırda yasada varolan kira yasağı ve kira tazminatı gibi ağır cezalar uygulanacak."

 

Bakan Kurum, kira düzenlemesinin detaylarını açıkladı! Yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak, düzenleme 2022 Temmuz öncesi sözleşmeleri bağlamayacak

BAKAN BOZDAĞ: KİRA BEDELİNİN YÜZDE 25'İNİ GEÇMEYECEK ŞEKİLDE ARTIŞ YAPILABİLECEK

Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira fiyatlarına yapılacak zammın oranını belirleyen düzenlemeye ilişkin olarak şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanımız Nurettin Nebati ve Ticaret Bakanımız Mehmet Muş’la beraber yaptığımız çalışma sonucunda konut kiralar bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm borçlar kanununa Adalet Komisyonu’nda eklenecektir. Böylelikle konut kiralarına 1 yıl süreyle bir önceki kira bedelinin 25’ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılabilme imkanı getiriliyor. Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığı açıkça ifade ediliyor. Bu düzenlemenin geçici olmasına özellikle karar verdik. Bu düzenleme kiracı ve ev sahibinin bir noktada durmasına özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar"

Bakan Kurum, kira düzenlemesinin detaylarını açıkladı! Yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak, düzenleme 2022 Temmuz öncesi sözleşmeleri bağlamayacak

Bölge Gündem Editör Ekibi
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