Bakan Kurum, MIPIM 2019’da yabancı yatırımcılarla bir araya geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fransa'da gerçekleştirilen MIPIM 2019'da yabancı yatırımcılarla bir araya geldi.

Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen MIPIM Fuarı, 26 binden fazla profesyoneli bir araya getirdi. Bu sene 30. kez kapılarını açan fuar, toplam 21 bin 500 metrekarelik bir alanda gerçekleşti. Türkiye'nin 206 kurum ve kuruluş ile bin 20 metrekarelik bir alanda temsil edildiği fuarda gerçekleştirilen 100 konferans ve oturum çerçevesinde "Geleceği Etkilemek" ana temasıyla gayrimenkulde geleceğin 30 yılının trendleri tartışıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, MIPIM 2019'a dair "3 günlük fuar ziyaretleri çerçevesinde 1 milyon kartvizit el değiştiriyor. Bu birliktelik çok önemli" dedi.

Fransa'nın Cannes kentinde gerçekleştirilen MIPIM 2019 Fuarı'na katılan Bakan Kurum, açılışın ardından kısa bir basın toplantısı düzenledi. Bakan Kurum, 26 bin kişinin ziyaret ettiği fuara Türkiye'nin son dönemde yoğun katılım gösterdiğini belirterek, "Türk müteahhitliğine baktığınızda bugün Çin'den sonra ikinci sıradayız. Yurtdışında devam eden taahhüdümüz 11 milyar dolara yakın. Bugün 11 milyar dolar ile 36 ülkede yatırım yapıyoruz. 1972'den bugüne 367 milyar dolar yurt dışı yatırımımız oldu. Bu durum şu anlamda önemli, ülkemizde 440 bin müteahhit var ve birçok teknik personelimiz kendini yurt dışında temsil edebilir, orada proje çizebilir hale geldi. Ülkemizdeki inşaat sektörünün de yurt dışına açılması öngörüsünü önümüze koyduğumuzda yurt dışında iş yapmak, bu fuarlara katılmak, mimarların, mühendislerin yurt dışında faaliyetlerde bulunması çok büyük önem arz ediyor" diye konuştu.

Bakan Kurum, İngiltere, Fransa, Hollanda, Rusya, Orta Doğu ve Almanya'dan gelen yatırımcılarla iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdi. Bakan Kurum, fuar alanında Türk firmaların yanı sıra uluslararası katılımcıların da stantlarına ziyarette bulundu. Moskova Çadırı'nda Rus heyeti ile bir araya gelen Bakan Kurum, Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Marat Khusnullin ve Moskova Federasyonu Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Bakanı Sergey Cheremin ile ikili görüşmelerde bulundu. Görüşme esnasında söz alan Bakan Kurum, iki ülke arasındaki işbirliğinden memnuniyet duyduklarını belirtti. İki ülkenin yetkilileri gelecek projeler üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaret sonrası İstanbul Çadırı'na geçen Bakan Kurum, burada uluslararası yatırımcılarla toplantılar gerçekleştirdi. Bakan Kurum, Deutsche Bank Varlık Yönetimi Genel Müdürü Bruno Guiliani, Multi CEO'su Josip Kardun, JLL Güney Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'dan sorumlu CEO'su Benoit Du Passage, Union Invest Yönetim Kurulu Üyesi Joern Stobbe'i ağırladı.

100'den fazla ülkeden iş insanını çatısı altında toplayan MIPIM Fuarı'nda Türk firmalar da yoğun B2B görüşme trafiği ile dikkat çekti. Yakın ve orta vadedeki işbirlikleri için zemin oluşturulacağına bu yıl da kesin gözüyle bakılan B2B'lerin sayısı ise 4 bin 326 olarak gerçekleşti.

"MIPIM Türkiye hedefimiz gerçek oluyor"

MIPIM 2019 hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan ALKAŞ Genel Müdürü Yonca Aközer, Türkiye'nin MIPIM" e katılımının sürdürülebilirliğinin çok büyük önem arz ettiğinin altını çizdi. Uluslararası iş dünyasının vazgeçilmez bir parçası olan Türk firmalarının global alanda tercih edildiğini belirten Aközer, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un fuara katılımı bizler için çok kıymetli, kendisinin verdiği destek ile de 2020 yılında bu büyük yatırım platformunu Türkiye'ye taşıyacağız. RE360 gayrimenkul konferansı ile bu senenin sonunda MIPIM Türkiye'nin son provasını gerçekleştireceğiz" dedi.

Önceden yapılan planlı çalışmalar sonucu Türk firmalarının bu yıl MIPIM 2019'dan verim alarak döndüklerini belirten Aközer, gerçekleşen 4 bin 326 B2B sayısının ve çok sayıda yabancı ülke temsilci heyet ziyaretlerinin de bu çalışmanın göstergesi olduğunu dile getirdi. Aközer, "Önümüzdeki sene bu hedef rakamların da aşılacağına inanıyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kaynak: İHA