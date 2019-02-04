Bakan Kurum: "Plastik poşette daha ilk bir aylık uygulamada yüzde 60-65 azalma var"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bizim buradaki amacımız şu değil; bunu net bir şekilde söylemek istiyorum, "plastik poşetten bir bedel elde etmek" gibi bir düşüncemiz yok. Daha ilk bir aylık uygulamada yüzde 60-65 oranında bir azalma var" dedi.

İki haftalık sömestir tatilinin sona ermesi ile 18 milyon öğrenci bugün ders başı yaptı. Eğitim yılının ikinci döneminin ilk gününde Mehmet Akif İnan İlkokulunda düzenlenen törene katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol" da imzaladı. Bakan Kurum, çocukların yarınları için bir arada olduklarını belirtti. Protokol kapsamında MEB'in okul ihtiyacı olan illeri belirlediğini aktaran Kurum, "Toplamda 2 bin dersliğin yapılması amacıyla arsa karşılığı inşaat yöntemiyle hazine taşınmazlarımızı yüklenicilerimize devrediyoruz. Bütçe kaynaklarıyla yapılacak okullara ilaveten 1 lira bütçe kaynağı kullanmadan 2 bin dersliği ülkemize kazandırmış olacağız. Bunu eğitime dair çok büyük bir destek kampanyası olarak da adlandırabiliriz" diye konuştu.

Bakan Kurum, "İlk etapta 20 ilimizde bin 400 derslik yapımında kullanılmak üzere 700 milyon TL tutarındaki hazine taşınmazımızı belirledik. İkinci etapta da kalan 2 bin dersliği tamamlamak üzere ihtiyaç duyulan bölgelerde hazine taşınmazlarını belirlemek suretiyle bu okul yapımını gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

"Daha ilk bir aylık uygulamada yüzde 60-65 oranında bir azalma var"

Programda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurum, bakanlık tarafından 2021'de uygulanacak depozito uygulamasını hatırlatarak, daha temiz çevre, daha yeşil bir Türkiye için tüm illerde ve ilçelerde bu uygulamayı süratle hayata geçireceklerini vurguladı. Plastik poşet uygulamasına da değinen Kurum, "Beyanname süreci yeni başladı. Artık üreticilerimiz, tüketicilerimiz bu beyannameleri dolduruyor. Bizim buradaki amacımız şu değil; bunu net bir şekilde söylemek istiyorum, "plastik poşetten bir bedel elde etmek" gibi bir düşüncemiz yok. Daha ilk bir aylık uygulamada yüzde 60-65 oranında bir azalma var. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakmak için bu uygulamaya geçiyoruz. Plastik poşetlerin doğaya, çevreye olan zararlarını artık hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bizim amacımız tüketimi azaltmak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından iki bakan protokolü imzalayarak, sınıfları gezip öğrencilerle sohbet etti. Öğretmenler odasında öğretmenlerle de bir araya gelen iki bakan, programın sonunda çocuklarla birlikte atıkları "Sıfır Atık Projesi" kapsamında okul bahçesindeki geri dönüştürme merkezine attı.

Kaynak: İHA