Bakan Kurum projeler hakkında bilgi verdi

Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret ederek yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Ziyarette konuşan Bakan Kurum, yapılacak olan projeler hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum, Bakanlık olarak Gaziantep'e 8 milyar 115 milyon TL yatırım yapıldığını, 1 milyar 466 milyon TL'lik yatırımlarının ise devam ettiğini söyledi.

Bakan Kurum Gaziantep'e yapılan yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Gaziantep zaten sanayisi ile kültürü ile ön plana çıkmış bir şehrimiz belediye başkanlarımız çok güzel çalışmalar yaptılar. Şehir hak ettiği yere adım adım ilerliyor. Bu şehir bu bölgede parlayan yıldız olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde bugüne kadar Gaziantep'imize 8 milyar 115 milyon TL'lik yatırım yapıldı. 1 milyar 466 milyon TL'lik yatırımımızda şuan devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA