Bakan Kurum tek tek sıraladı! İşte, madde madde Millet Bahçesi olacak Atatürk Havalimanı'na dair tüm merak edilenler!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü vesilesiyle "Fidan Dikim Töreni"ne katılım gösterdi. Halka açık olan törene basın mensupları da davet edildi. Kameralar karşısına geçen Bakan Murat Kurum, "Pazar günkü mitingde mehteran Türk yıldızları gösteri yapacak, çevre haftası etkinlikleri konserler olacak. Açılışa Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdogan katılacak." bilgisini verdi.

PİST AÇIK KALACAK

Millet bahçesi olacak Atatürk Havalimanı'nda bir pistin açık olacağının altını çizen Bakan Kurum, "Açık kalacak olan pist Türkiye'ye hizmet vermeye devam edecek. projede hiç bir konut ve ticari alan yoktur. Atatürk Havalimanı'nda var olan yapılar restore edilerek korunacak. 145.300 ağaç dikilecek İstanbul'u fethine gönderme" ifadelerini kullanarak, projenin maliyetine ilişkin de bilgi verdi. Bakan Kurum maliyeti, "İlk etap 2 milyar 175 milyon TL'dir" diyerek açıkladı.

"TRAFİK AÇILDI, TÜM BİNALAR KORUNACAK"

Millet bahçesi projesi kapsamında tüm binaların korunacağı bilgisini de veren Bakan Kurum, havalimanının kaldırılması ardından trafiğin azaldığını belirterek,

"Bu pist içindeki tüm değerleri kullanarak 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın huzurlu bir yaşam geçireceği Millet Bahçemizi İstanbul'umuza armağan edeceğiz. Buradaki bütün binalar korunacak. Kültür merkezi ulusal ve uluslararası fuarlar kütüphaneler olacak. Buradaki bütün yapıları koruyacağız. İstanbul'un merkezinde Türkiye'nin ilk havalimanının korunduğu, bu pistin afet alanında hizmet vereceği aynı zamanda toplanma alanı olacak. Havalimanının kaldırılmasının ardından trafik yüzde 30-40 azaldı." ifadelerine yer verdi.

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Proje kapsamında 8 buçuk milyon metre karelik alanın 5 milyonluk bölümüne Millet Bahçesi yapılacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin 2023'ün ilk yarısında hizmete sunulması bekleniyor.