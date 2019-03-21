Bakan Kurum: TOKİ ile yaptığımız indirim kampanyası bugün başlıyor (2)

DİLOVASI'NDA STK TEMSİLCİLERİYLE TOPLANTI YAPTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dilovası'nda STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Dilovası Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda katılımcılara hitap eden Bakan Kurum, "Gölcük'te, Körfez'de, Kandıra'da, Çayırova'da, bütün ilçelerde kentsel dönüşüm çalışmaları yaptık ve devam ediyoruz. Yeri geldi şehir merkezindeki sanayi alanlarını şehir dışına çıkardık. Yeri geldi yerinde dönüşüm yaptık. Ama bu dönüşümü yaparken vatandaşlarımızın rızası olmadan hiçbir projeye imza atmıyoruz, atmayacağız. Bütün bu projelerin içerisinde sizlerin rızası, sizlerin talebi olacak. Sizlerle beraber yapacağız. Yaklaşık 2 milyona yaklaşan Kocaelimiz, Türkiyemizin sanayisinin yıldızı, İstanbul'dan sonra en büyük sanayi merkezimiz. Kimya, otomotiv ve demir-çelik sektörünün kalbi durumunda" dedi.

DİLOVASI'NA 500 KONUT MÜJDESİ

TOKİ'nin 2019 yılında yapılmasını planladığı 50 bin konut içerisindeki 500 konutun Dilovası'na yapılacağını söyleyen Bakan Kurum, "TOKİ ile tüm Türkiye'de 2023 yılına kadar tam 250 bin sosyal konut projelendiriyoruz. İlk etapta 2019 içerisinde 50 bin sosyal konutu projelendirdik. Şu anda başvuru sayımız 350 bini aştı. Şu anda bütün yapılarımız az katlı, cami merkezli, medeniyetimizin ruhuna uygun bir şehircilik anlayışıyla üretiyoruz. 50 bin konutluk projemizin 800 tanesini de Kocaelimize yapıyoruz. Bunun 300'ünü Kirazpınar'a 500'ünü de Dilovası'na inşa ediyoruz. Dilovası'ndaki kardeşlerimiz 583 liradan başlayan taksitlerle, kiradan bile az bir taksitle, ev sahibi olabilecekler" diye konuştu.

KÖMÜRCÜLER OSB TAŞINACAK

Dilovası'nın en büyük sorunlarından biri olan Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'ne de değinen Kurum, şöyle konuştu:

"İnşallah Dilovası'nda yeniden kentsel dönüşüm sürecini başlatıp, sizlerin rızası çerçevesinde bu kentsel dönüşümü başlatıyoruz. Dilovası'ndaki vatandaşlarımızın hava kirliliğine dair uzun süredir yaşadığı problemler vardı. Bu problemleri tüm detaylarıyla birlikte biliyoruz. Bununla ilgili uzun zamandır istişarelerimizi yapıyoruz. Bilhassa o yeni Dilovası'na dair birçok görüşmemiz oldu. Her şeyden önce biz sizlerin partisiyiz, milletimizin partisiyiz. Burada hava kirliliğine sebep olan bir çok ünite var. En önemlisi de Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi. Bununla ilgili uzun süredir devam eden çalışmaların sonuna geldik. Şimdi burada sizlerin huzurunuzda sözümüzü veriyoruz. Kömürcüler OSB'yi Dilovası'nın dışına taşıyoruz. Daha temiz, daha sağlıklı bir Dilovası'nı sizlere armağan ediyoruz."

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DHA