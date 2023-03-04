Bakan Kurum: "Toplamda 405 bin konut yapacağız.21 bin konut için sözleşme tamam!"

Yaşanan deprem felaketinden sonra İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı düzenlendi. Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi ve bölgeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kapanış konuşmasını yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşma yaptı.

YAYINLAMA
Google News
Bakan Kurum: "Toplamda 405 bin konut yapacağız.21 bin konut için sözleşme tamam!"

İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı düzenlendi. Kapanış konuşmasını yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Toplamda 405 bin konut yapacağız. 21 bin konut için sözleşme tamam" dedi.

Türkiye'de şehirlerin başta deprem olmak üzere sel ve kuraklık gibi afetlere daha hazırlıklı hale getirilmesi için oluşturulan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısı bugün İstanbul'da Dolmabahçe Ofisi'nde yapıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplantının kapanış konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, 1 milyon 582 bin binada hasar tespit ettiklerini 625 bin vatandaşın bölgeden tahliye edildiğini belirtti. Bakan Kurum, yıkılan binaların yüzde 96,69'unun 1999 öncesin yapılar olduğunu ifade etti. Deprem bölgesindeki yeni inşa sürecine de değindi.

Bakan Kurum: "Toplamda 405 bin konut yapacağız.21 bin konut için sözleşme tamam!"

"1 MİLYON 582 BİN BİNADA HASAR TESPİT ETTİK"

Deprem bölgesinde 405 bin yeni konut yapılacağını kaydeden Bakan Kurum, "21 bin konut için sözleşmelerimizi yaptık. Konutlar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek. Binaların yıkım nedenini tespit ederek haritaya işliyoruz. 1 milyon 582 bin binada hasar tespit ettik. AFAD'ın kontrolünde yaraları sarmak için çalışıyoruz. Binaların yoğun olarak yıkıldığı yerlerin eski yerleşim alanları olduğunu da tespit ettik” dedi.

Bakan Kurum: "Toplamda 405 bin konut yapacağız.21 bin konut için sözleşme tamam!"

“8 BİN 530 KONTEYNER KURULDU”

Bakan Kurum, “Bugüne kadar 360 bin çadır kurulmuş ve bu çadırlarda 1 milyon 440 bin vatandaşımızın barınması sağlanmıştır. Yine aynı anlayışla konteyner kentlerimizi kuruyoruz. 8 bin 530 konteyner kuruldu” dedi.

Bakan Kurum: "Toplamda 405 bin konut yapacağız.21 bin konut için sözleşme tamam!"

"3 MİLYON 300 BİN KONUT YENİLENDİ"

Bakan Kurum, 21 bin afet konutu için ilk kazmanın vurulduğunu dile getirerek, “ Yıkımların yoğun yaşandığı yerlerdeki fay hatlarını, fay hatlarına olan mesafeyi, zeminin kalitesini ve sıvılaşma ile fay hatlarının ilişkisini tek tek inceliyoruz. Bu verileri kaydediyoruz. 21 bin afet konutumuz için ilk kazmayı vurduk. Konutlar zemin artı 3-4 kartı geçmeyecek. Toplamda 405 bin afet konutu yapılacak. 21 bin konut için sözleşme yapıldı. Bilim ışığında bölgenin restorasyonunu gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle Türkiye genelinde 3 milyon 300 bin konut yenilendi. İstanbul'da 39 ilçede kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor” İfadelerini kullandı.

İlgili Haberler
4 Mart 2023 Cumartesi Hava Durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il uyardı! Sel ve su baskınına dikkat!
4 Mart 2023 Cumartesi Hava Durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il uyardı! Sel ve su baskınına dikkat!
Meral Akşener çağrıda bulunmuştu! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi...
Meral Akşener çağrıda bulunmuştu! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi...
CHP'de İmamoğlu-Yavaş krizi! Ortak bildiriye imza atmadılar
CHP'de İmamoğlu-Yavaş krizi! Ortak bildiriye imza atmadılar
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Enkaz altında kalan vatandaşları milli yer altı görüntüleme cihazı kurtardı!
Enkaz altında kalan vatandaşları milli yer altı görüntüleme cihazı kurtardı!
Meral Akşener çağrıda bulunmuştu! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi...
Meral Akşener çağrıda bulunmuştu! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi...
Uzmanlardan deprem uyarısı! "Marmara depremi İç Anadolu Bölgesi’ni de tetikleyebilir"
Uzmanlardan deprem uyarısı! "Marmara depremi İç Anadolu Bölgesi’ni de tetikleyebilir"
Hatay'da yeni mucize! 25 gün sonra bir köpek enkaz altından sağ kurtarıldı
Hatay'da yeni mucize! 25 gün sonra bir köpek enkaz altından sağ kurtarıldı
Son Haberler
Hatay'da deprem sonrası yarılan zeytinlik uzaydan işte böyle görüntülendi!
Hatay'da deprem sonrası yarılan zeytinlik uzaydan işte böyle görüntülendi!
Bakan Kurum: "Toplamda 405 bin konut yapacağız.21 bin konut için sözleşme tamam!"
Bakan Kurum: "Toplamda 405 bin konut yapacağız.21 bin konut için sözleşme tamam!"
Sarper isminin anlamı nedir, Sarper ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sarper isminin anlamı nedir, Sarper ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Özberk isminin anlamı nedir, Özberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Özberk isminin anlamı nedir, Özberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İzmirli doktordan acı haber! Trafik kazasında yaşamını yitirdi
İzmirli doktordan acı haber! Trafik kazasında yaşamını yitirdi
Muharrem İnce, Akşener'e destek çıktı! "Ben cumhurbaşkanı adayıyım, Akşener gelsin başbakan olsun"
Muharrem İnce, Akşener'e destek çıktı! "Ben cumhurbaşkanı adayıyım, Akşener gelsin başbakan olsun"
Çok Okunanlar
4 Mart 2023 Cumartesi Hava Durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il uyardı! Sel ve su baskınına dikkat!
4 Mart 2023 Cumartesi Hava Durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il uyardı! Sel ve su baskınına dikkat!
Hatay'da deprem sonrası yarılan zeytinlik uzaydan işte böyle görüntülendi!
Hatay'da deprem sonrası yarılan zeytinlik uzaydan işte böyle görüntülendi!
Bakan Kurum: "Toplamda 405 bin konut yapacağız.21 bin konut için sözleşme tamam!"
Bakan Kurum: "Toplamda 405 bin konut yapacağız.21 bin konut için sözleşme tamam!"
Enkaz altında kalan vatandaşları milli yer altı görüntüleme cihazı kurtardı!
Enkaz altında kalan vatandaşları milli yer altı görüntüleme cihazı kurtardı!
Bursa'da zor anlar! İtfaiye erleri çatıdan düştü, yine de görevi bırakmadı
Bursa'da zor anlar! İtfaiye erleri çatıdan düştü, yine de görevi bırakmadı
Ordu'da mayın alarmı: Fünye ile patlatıldı
Ordu'da mayın alarmı: Fünye ile patlatıldı
Yorumlananlar
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
AK Parti'de milletvekili adayı hazırlığı! Üç dönem kuralı rafa kalktı!
AK Parti'de milletvekili adayı hazırlığı! Üç dönem kuralı rafa kalktı!
Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"
Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda