Bakan Kurum: Uşak'ın içme suyu ve doğasına zarar verecek pozisyondaysa karşısında dururuz

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kütahya'nın Gediz ilçesinde bulunan Murat Dağı'nda altın ve gümüş araması yapan şirketin kapasite artırımı talebine ilişkin, "Biz bu kadar projeyi yaparken çevre ve doğal kaynakların korunmasından bahsediyoruz. Eğer söz konusu işletme Uşak'ın içme suyu ve doğasına zarar verecek bir pozisyondaysa biz herkesten önce bu projenin karşısında dururuz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir dizi ziyaret ve toplantı için Uşak'a geldi. Bakan Kurum, ilk olarak Uşak Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Funda Kocabıyık ve yardımcıları ile Uşak Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çakın tarafından karşılanan Bakan Kurum, şeref defterini imzaladı. Vali Kocabıyık ile makamında görüşen ve bilgi alan Bakan Kurum, daha sonra Uşak İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum, toplantıda kentte yapılan ve planlanan yatırımlar hakkında yetkililerden brifing aldı.

'ÖNCELİĞİMİZ TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİ KORUMAK'

Toplantının ardından açıklamalar yapan Bakan Kurum, Uşak'ın tarihi anlamda oldukça zengin geçmişe sahip bir kent olduğunu, Uşak'ta yaşayan vatandaşların geleceğine ilişkin görüşmeler yapmak ve ihtiyaçları yerinde görmek için ziyaretlerde bulunacağını belirterek, "Yapılması gereken projelerimizi istişare ettik. 2023'ün Uşak'ı için belirli kararlar aldık. Bu kararları alırken, yapacağımız her projemizde çevremizi ve doğamızı koruyarak, hareket edeceğiz. Bu çerçevenin dışına çıkılmasına müsaade etmeyeceğiz. Önceliğimiz, tarihi ve doğal güzellikleri koruyarak gelecek nesillere aktarmak olacaktır" dedi.

50 MİLYON LİRALIK ATIK SU TESİSİ MÜJDESİ

Kentsel dönüşümden millet bahçelerine birçok proje hakkında görüşme yaptıklarını ve kararlar aldıklarını kaydeden Bakanı Kurum, şöyle dedi:

"Şehrimizin önemli değerlerinden olan ve koruma altına aldığımız Ulubey Kanyonu var. Bu kanyonun bulunduğu alanda Gediz Havzası da maalesef şehrimizdeki atık su arıtma tesisi nedeniyle kirlenmekte. Bu kirliliğe "dur" demek amacıyla 200 bin ilave nüfusa hizmet verecek bir atık su tesisi yapımına, çok uygun kredi şartlarında İller Bankası Genel Müdürlüğü desteğiyle başlayacağız. 50 milyon lira yatırım bedelli projemizin önümüzdeki yıl yapımına başlayıp, kısa sürede tamamlamak istiyoruz. Bu sayede hem Uşak'ın merkezinin hem de kırsalının atık su arıtma anlamında hiçbir problemi kalmamış olacak. Uşak merkezi ve yeni bağlanan mahallelerdeki atık su kanalizasyon ve içme suyu hatlarına ilişkin yenilenme için 35 milyon lira maliyetle çalışma başlatacağız."

'MİLLET BAHÇESİNDE 3 BİN KİŞİLİK CAMİ YAPILACAK'

Uşak'ta yapımı planlanan millet bahçesine ilişkin de bilgi veren Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uşak şehir merkezinde 110 bin metrekare alanda millet bahçesi yapma projemiz vardı. Bunun 40 bin metrekaresi, belediyemiz eliyle tamamlandı. Geri kalan 70 bin metrekarelik alandaki çalışmalarımız devam ediyor. Bu alanda belediyemiz bir cami inşaatının çalışmalarını, kuracağı vakıf ve dernekle yürütecek. Hayırseverlerimizin de desteğiyle alanda 3 bin kişilik bir camiyi hizmete kazandıracağız. Kalan kısımda da millet bahçesinin yapımına etap etap devam edeceğiz. İçinde millet kıraathanesi olacak. Kütüphanede öğrencilerimiz ders çalışacak. El sanatları kursları verilecek. Bu önemli projeyi de tamamlayıp, kentimizin hizmetine sokmak istiyoruz."

'OTOGAR VE SANAYİ SİTESİ İÇİN PROJE BAŞLAYACAK'

Şehir merkezinde kalan otogar ve sanayi sitesinin vatandaşlar için rahatsızlık verdiğini kaydeden Bakan Kurum, "Belediyemiz esnaf ve mülk sahipleriyle görüşerek, onlarla birlikte omuz omuza bir kentsel dönüm çalışmasını başlatmak istiyoruz. Hiç kimsenin mağduriyet yaşamadığı, şehrin ve esnafın kazandığı bu projeye destek vereceğiz. Belirlenecek rezerv alanda, sanayi sitesi ve esnafa uygun şartlarda dükkan edinebilmesinin önünü açacağız. Otogarın taşınması ile bu alanda yeşil alanların, uygun şehirciliğin yapılması suretiyle çalışmalarımıza başlayacağız. Burada vatandaşlara kira ve taşınma yardımı da yapacağız. Bu projeyle önemli bir değeri daha kentimize kazandıracağız" diye konuştu.

ESKİ UŞAK EVLERİ RESTORE EDİLECEK

Karaağaç Mahallesi'nde bulunan eski Uşak evlerinin restorasyonu için de çalışmalara başlayacaklarını kaydeden Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Bu tarihi değerleri gelecek nesillere aktarmak için proje başlatacağız. İlk etapta, 2 milyon lira hibe desteğiyle bu alandaki tarihi evlerin restorasyonu yapılacak. Burada turizmi, istihdamı arttıracak topyekün bir projenin başlangıcını yapacağız. Karahallı ilçesinde bulunan Clandras Köprüsü yanında başlanan binanın yapımı tamamlanarak, bölgeye bir kültür merkezi kazandırmış olacağız. Tarihi köprünün çevresinde yapılacak düzenlemelerin ardından gençlerimiz burada kamp yapabilecekler. İnşallah etaplar halinde, 2023 yılına giden yolda Uşak ilimizi bulunduğu konumdan yukarı çekecek birçok projeyi, yetkililerimizle birlikte yapıyor olacağız. Atacağımız her adımda çevremizi ve doğamızı koruyacağız."

'İÇME SUYU VE DOĞAYA ZARAR VERECEK POZİSYONDAYSA KARŞISINDA DURURUZ'

Kütahya ile Uşak illerinin sınırı olan Murat Dağı'nda altın gümüş madeni kapasite artırımı talebine ilişkin de açıklama yapan Bakan Kurum, şöyle dedi:

"Şirket tarafından yeni bir kapasite artırımı talep edilmiş. Yapılan itirazlar neticesinde süreç, hukuki boyuta taşınmış durumda. Burada Kütahya ve Uşak ilini ilgilendiren bir konu var. İçme suyu anlamında Uşak'ı ilgilendiren bir konu bu. Biz, bu kadar projeyi yaparken çevre ve doğal kaynakların korunmasından bahsediyoruz. Eğer söz konusu işletme Uşak'ın içme suyu ve doğasına zarar verecek bir pozisyondaysa biz herkesten önce bu projenin karşısında dururuz. Bu süreci biz yakından takip ediyoruz. Böyle bir durum söz konusu olursa, topyekün bakanlık olarak gerekli adımları atarız."

Bakan Kurum, daha sonra kentsel dönüşüm alanında inceleme yaptı.

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DHA