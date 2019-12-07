Bakan Kurum ve Bakan Ersoy ’Vefa Vakti’ yürüyüşüne katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında ziyaretlerde bulundu, Vefa Vakti yürüyüşüne katıldı.

Bakan Murat Kurum ve Bakan Mehmet Nuri Ersoy ilk olarak Şems-i Tebrizi Hazretleri Türbesini ziyaret etti. Türbedeki ziyarete Kurum ve Ersoy ile birlikte Vali Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Balkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Hazreti Mevlana'nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru, protokol mensupları katıldı. Bakanlar daha sonra protokol mensupları ve vatandaşlarla birlikte Vefa Vakti yürüyüşüne katılarak Mevlana Meydanına kadar yürüdü ve burada gerçekleştirilen Nevbe merasimine katıldı. Kurum ve Ersoy, beraberindekilerle birlikte Mevlana Hazretlerinin Türbesini ziyaret ederek, Hazreti Mevlana'nın sandukası başında dua etti. Bakan Kurum ve Bakan Ersoy, ziyaretlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunarak, bugün Konya Büyükşehir Belediyesinin şehirle ilgili çalışmalarını incelediklerini söyledi.

"Günlük ziyaretçi değil, gecelemeli ziyaretçi alması için plan oluşturacağız"

Konya'da iki yıl önce ara verilmiş olan büyük bir şehir müzesi olduğunu ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "İnşallah 2020'de startını verip 2021'de belediyemiz ile birlikte açılışını gerçekleştireceğiz. Ayrıca Konya'nın çok fazla turizm potansiyeli var. Başta Çatalhöyük olmak üzere birçok Selçuklu eserleri de var. Bütün bunların toplu bir şekilde değerlendirilip Konya'nın turizminin inanç turizmi ile sınırlı olmamasını, mimari özelliklerini ön plana çıkaran yeni bir turizm hikayesini yazacağız. Bununla ilgili yoğun bir tanıtıma da 2020 itibariyle başlayacağız. Öncelikli olarak bir eylem planı gerçekleştireceğiz, sonra da bu eylem planı kapsamında hem bu güzergahtaki yapıların modernizasyonu hem de turizm tanıtım alanına dahil edilerek Konya'nın artık günlük ziyaretçi değil, gecelemeli ziyaretçi alması için plan oluşturacağız. Ve bu planı hızlı bir şekilde uygulayacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise geçen sene "Selam Vakti" olan sloganın bu sene de "Vefa Vakti" olduğunu kaydetti. Vefa'nın manası ve yerinin çok güçlü olduğunu anlatan Bakan Kurum, "Mevlana Hazretlerinin sevgide, çekilen cefada binlerce vefa vardır" sözü aslında vefaya ilişkin Hazreti Mevlana'yı ve ifadesini net bir şekilde bize anlatmaktadır" diye konuştu.

Mevlana Hazretleri Türbesi civarı restorasyon ve kentsel dönüşüm projelerine değinen Bakan Kurum, "Büyükşehir Belediyemiz bu projeyi bakanlığımızla ortak yürütecek hem finansman anlamında hem proje teknik destek anlamında belediyemize teknik her türlü desteği sağlayacağız. Burada da vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde onlara taşınma, kira yardımları vermek suretiyle onların hiçbir şekilde mağdur olmayacağı bir süreçte Konyamıza yakışır yatay mimariyle, bizim tarihimizi, özümüzü, kültürümüzü yansıtacak bir projeyi gerçekleştireceğiz. Siluet olarak baktığınızda da gerçekten Hazreti Mevlana'yı ziyarete gelen her bir kardeşimizin oraya gidip ziyaret etmek isteyeceği, aynı zamanda bakanımızın yapacağı Etnografya Müzesi, Karatay Belediyemizin arka tarafta yapacakları çevre düzenlemeleri, otel projeleriyle birlikte biz buradan başlayıp Alaaddin çevresindeki sokak sağlıklaştırılması dahil bir kültür aksı oluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah o proje çerçevesindeki çalışmalarımızda projede son safhaya geldik. Büyükşehir Belediyemiz vatandaşlarımızla görüşmeleri yaptılar. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde çalışmalara başlamak istiyoruz. Buna ilişkin süreci de yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

Hazreti Mevlana'yı anlamaya tüm Türkiye'nin ve tüm dünyanın gelmesini istediklerini kaydeden Kurum, bugün dünyanın içinde bulunduğu durum itibariyle Hazreti Mevlana'yı anlamaya çok fazla ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA