Bakan Kurum: “Yahu bu millet ne zaman sizin yanınızda oldu ki şimdi olsun”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakın dün bir tane mitingde CHP belediye başkan adayının söylediklerini duyduk mu? Dedi ki "Bize oy verecekler." Dedikleri yer neresi biliyor musunuz kardeşlerim, Kürdistan'a oy vereceklermiş Kürdistan'a. Yahu bu millet ne zaman sizin yanınızda oldu ki şimdi olsun. Biz PKK'yı da bitirdik, FETÖ'yü de bitirdik. Bu vatan hainleri nereye giderse gitsin peşindeyiz. Bunlara fırsat vermedik, yine vermeyeceğiz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Bağlık Mahallesi'nde oturan Roman vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mestan Özcan, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mülahim Kuru ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programdan konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum CHP'ye yüklendi. Kurum, yaptığı konuşmasında Balıkesir'de CHP'li Belediye Başkan Adayı'nın bir konuşma sırasında mikrofonu açık unutup "Kürdistan'a oy vereceklermiş" sözünü sert bir dille eleştirdi.

"Allah hepinizden razı olsun"

Bakan Murat Kurum Roman vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmasında, "Değerli Roman kardeşlerim hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere selamını getirdim. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız Kasımpaşalı. Kasımpaşa'da Roman kardeşlerimizle birlikte büyüdü. Birlikte maç yaptı, birlikte sokakta oynadı, birlikte aynı camide namaz kıldı. Ve o gün için "Muhtar bile olamaz" diyorlardı, Roman kardeşlerimiz onu Başbakan yaptılar, Cumhurbaşkanı yaptılar. Helal olsun Kasımpaşa'nın Romanlarına, helal olsun tüm Türkiye'nin Romanlarına. Allah hepinizden razı olsun. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın" dedi.

"Biz birbirimizi Allah'ın kulu olduğu için seviyoruz"

Çerkezköy'ün Bağlık Mahallesi'nde oturan Roman vatandaşların konut sorununu çözeceklerini ifade eden Kurum; "Biz ne diyoruz, "ille de Roman olsun, ister çamurdan olsun, o da Allah kuludur, her kim olursa olsun." Biz birbirimizi Allah'ın kulu olduğu için seviyoruz. Biz hiçbir zaman Laz'ını, Kürt'ünü, Türk'ünü ötekileştirmedik, bu milletin bayrağı için hep birlikte olduk, inşallah bu birlikteliğimiz uzun yıllar sürecek. Şimdi Süleyman başkanımız diyor ki Bağlık Mahallesi'ndeki Roman vatandaşlarımızın kentsel dönüşümle ilgili problemleri var. Ve siz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bizim yanımızda olur musunuz diyor. Ben de buradan söylüyorum. Bağlık'taki Roman vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde kentsel dönüşüm sürecini tamamlayacağız. O hak etmediğiniz manzarayı inşallah yakın zamanda görmeyeceğiniz şekilde, TOKİ ile birlikte sağlıklı, güvenli konutlarınıza kavuşacaksınız. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla "Önce millet, önce memleket" diyor ona göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her ilimize millet bahçesi yapıyoruz. Bu millet bahçesi içerisinde ailelerimiz vakit geçirsin istiyoruz. Millet bahçemizin metrekaresini 15 bin metrekareye çıkaracağız. İnşallah biz geleceğimiz için bu projemizin takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.

"Kentsel dönüşüm sorunları çözülecek"

Kentsel dönüşümle ilgili problemlerin çözüleceğini kaydeden Kurum, "Kentsel dönüşümle alakalı şehirlerimizde, ilçemizde hiçbir vatandaşımız deprem riski olan binalarda otursun istemiyoruz. Hiçbir vatandaşımız kendilerini ötekileştirecek yerlerde otursun istemiyoruz. Burası yıllardır duruyor, "Niye duruyor?" Kardeşlerim ben size soruyorum. Bunun için sizin dertlerinizi düşünen belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı gerekiyor. Bunları yaparsanız şehriniz yaşanılabilir şehir haline gelir. 11 manifestomuz var. Bu manifestonun 8 maddesi bizim bakanlığımızı ilgilendiriyor. 81 ilimizde çeşitli projelerimiz var. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve yeşil alanları arttırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"2023, 2053 ve 2071'i hep birlikte planlayacağız"

Millet İttifakı'nı eleştiren Kurum, "Biliyorsunuz kardeşlerim biz Cumhur İttifakı kurduk. Millet İttifakı gibi kapalı kapılar ardında kurulmuş bir ittifak değildir. Cumhur İttifakı bu milletin birliği ve beraberliği için can vermiştir, kan vermiştir. Biz Türkiye'nin 2023'ünü, 2053'ünü, 2071'ini hep birlikte planlayacağız" açıklamalarına bulundu.

"Vatan hainleri nereye giderse gitsin peşindeyiz. Bunlara fırsat vermedik, yine vermeyeceğiz"

Balıkesir'deki CHP'li belediye başkan adayının mitinginde "Kürdistan'a oy vereceklermiş" sözünü sert bir dille eleştiren Kurum, "Bakın dün bir tane mitingde CHP belediye başkan adayı'ın söylediklerini duyduk mu? Dedi ki "Bize oy verecekler" Dedikleri yer neresi biliyor musunuz kardeşim, Kürdistan'a oy vereceklermiş Kürdistan'a. Ya bu millet ne zaman sizin yanınızda oldu ki şimdi olsun. Biz PKK'yı da bitirdik, FETÖ'yü de bitirdik. Bu vatan hainleri nereye giderse gitsin peşindeyiz. Bunlara fırsat vermedik, yine vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Pehlivan mindere çıkışından bellidir"

CHP'li belediye başkanlarını da eleştiren Kurum, "Diyorlar ki Mart'ın sonu baharmış. Ben de onlara soruyorum. Bu ilçelerde, belediyelerde ne zaman bahar gelmiş ki şimdi gelsin. Biz sizin belediyeciliğinizi de biliyoruz. İkisi de sıfır. Pehlivan mindere çıkışından bellidir. Bunların belediyecilik anlayışı çöp, çamur, çukur, çarpık kentleşmedir. 1994 yılında Cumhurbaşkanımız, liderimiz geldi ve o dönemde Haliç'e su getirmek, Menen'den su getirmek suretiyle İstanbul'un su sorununu çözdü. Ve 16 yıldan bu yana eğitimden kültür sanata, sağlıkta büyük yenilikler yaptı. Artık kendi savunma sanayisini üreten, kendi İHA'sını yapan bir devlet haline geldik. İnşallah yerli ve milli duruşla çok daha iyi şehirler inşa edeceğiz. 31 Mart'ta sizin desteklerinizi bekliyoruz. 31 Mart'ta tüm Çerkezköy'ü tüm Tekirdağ'ı almak ve sizlere hizmet etmek istiyoruz. Şimdi sizlere soruyorum "Çerkezköy'de Süleyman Başkanımızı, Tekirdağ'da Mestan Başkanımızı destekliyor muyuz? 31 Mart'ta yeni bir destan yazıyor muyuz?" Allah birlik beraberliğimizi bozmasın diyor, hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum" dedi.

Kaynak: İHA