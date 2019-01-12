Bakan Kurum, yerel seçimleri gündemine aldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret için geldiği Balıkesir'de Sındırgı ilçesine giderek toplu açılış törenine katıldı. Bakan Kurum, Sındırgı'da yatırımların hayırlı olmasını dilerken, 31 Mart seçimlerine değindi. Bakan Murat Kurum, "31 Mart'ta tevazu içerisinde gönül belediyeciliği anlayışı ile hepsine gideceğiz, dokunacağız, kalbini fethedeceğiz ve şehrimizin kalitesini arttıracağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde toplu açılışa katıldı. Bakan Kurum, 668 konutluk TOKİ, belediye hizmet binası, kent meydanı ve kapalı otopark, güreş evi ile Abdullah Tayyip Olçok Gençlik Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Tabiatı ile kültürü ile Milli Mücadeleye verdiği destekle bilinen Balıkesir'de olmaktan gurur duyuyorum. Mazlumların lideri, mazlumların sesi liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletiyorum sizlere. Rabbimiz Sındırgı'ya büyük nimetler vermiş. Jeotermal enerjiden faydalanarak bir ısıtma sağlıyoruz. Jeotermal tesislerin belediyece işletilmesine yönelik bizden talepte bulundu başkanımız. Belediyemize hem maddi hem de teknik destek veriyoruz. Vatandaşımız daha ekonomik şartlarda ısınsın, tarıma da destek versin diye her türlü desteği veriyoruz. Sındırgı, yağlı güreşte sırtı yere gelmeyen güreşçilerin memleketi. Yağcıbedir halısı ile meşhur memleketimiz. 668 konut yaptık biliyorsunuz. Yatırım maliyeti 120 milyon TL. Bu işlerle kalmadık. Bugün yaptığımız toplantıda tüm Balıkesir'e bir çok proje için imza atacağız. Millet bahçesinden kentsel dönüşüme, atık su tesislerinden kanalizasyon projesine kadar bir çok projenin kararını aldık. İkinci 100 günlük eylem planı çerçevesinde ihtiyaçları bir an önce gidermeye gayret gösteriyoruz. Belediye binamız ve meydan inşaatımız tamamlandı. Bunları da Sındırgılı vatandaşların kullanımına açıyoruz. Belediye binamız engelsiz bir belediye binası. Kullanılan malzemeler bu yöreye özgü doğal malzemeler. 2000 metrekarelik meydanda ve otoparkımızda bölgedeki trafik sorununu çözmek için yapıldı. 31 Mart seçimlerimiz geliyor. 31 Mart'ta Balıkesir yöresi zaten yerli ve milli duruşu ile AK Parti iktidarına verdiği destekle ön planda olmuştur. Sındırgılı vatandaşlardan ve Balıkesirlilerden 31 Mart'ta tevazu içerisinde gönül belediyeciliği anlayışı ile hepsine gideceğiz, dokunacağız, kalbini fethedeceğiz ve şehrimizin kalitesini arttıracağız" dedi.

Kaynak: İHA