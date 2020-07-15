Bakan Kurum, Yusufeli’ndeki sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Artvin'in Yusufeli ilçesindeki sel bölgesinde incelemelerde bulundu.

Artvin'in Yusufeli ilçesine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilk olarak sel felaketinde hayatını kaybeden Mustafa, eşi Müşerref ve oğlu Salih Sönmaz'ın evine gelerek yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Daha sonra beraberindeki Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve Artvin Valisi Yılmaz Doruk ile birlikte selden en çok etkilenen Yusufeli Barajı'nın şantiyesinde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, şantiyede çalışan işçilere "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

4 kişinin hayatını kaybettiği şantiye alanındaki incelemenin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Şube Müdürlüğünde şehit düşen Özel Harekat Polisi Erol İnce'nin Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki annesinin evine ziyarette bulundu. Bakan Kurum, şehit annesi Gülşan İnce ve yakınları ile basına kapalı görüştü.

Bakan Kurum daha sonra Çoruh Nehri'nin üzerinde inşası devam eden, temelden 275 metre yüksekliği ile Türkiye'nin birinci, dünyanın da 3. en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın devreye alınması ile su altında kalacak Yusufeli ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerindeki çalışmaları inceledi.

Kaynak: İHA