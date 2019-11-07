Bakan Kurum Zonguldak'ta cami inşaatının temel atma törenine katıldı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak'ta yapılacak Selahaddin Camii'nin temel atma törenine katıldı.

Bakan Kurum, Milli Egemenlik Caddesi'nde yapımına başlanan Selahaddin Camii'nin temel atma törenine katılmak üzere geldiği Zonguldak'ta Vali Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerince karşılandı. İl Müftüsü Rüstem Can'ın okuduğu duanın ardından inşaatın temel atma töreni gerçekleştirildi. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna uygun şekilde illerde valiler, belediye başkanları ve milletvekilleriyle halkın sorunlarını yerinde görerek çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi. Camilerin insan hayatının merkezinde olduğunu ifade eden Bakan Kurum, "Zonguldak'ın şanına yaraşır 2 minareli, 22 kubbeden oluşan ve aynı anda 6 bin kişinin namaz kılacağı çok önemli bir caminin kaba inşaatının temel atma töreni için geldik. 18 ay gibi kısa sürede, 12 bin metrekarelik sahilde içinde bulunan, otoparklar, kütüphane, dinlenme alanları ve konferans salonunun olduğu camimizi Zonguldak'a kavuşturmuş olacağız. İnşallah açılışını da Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle yapar ve bölgemize, şehrimize önemli bir eseri kazandırmış oluruz" dedi.

Bakan Kurum, Zonguldak'ta eski kömür yıkama tesisinin bulunduğu lavuar alanına cami ile birlikte 70 bin metrekarelik düzenleme projesi gerçekleştirileceğini de anlattı.

'56 BİN METREKARE ALANDA SAHİL DÜZENLEMESİ YAPACAĞIZ'

Bakan Kurum, kentte yıl sonuna kadar 56 bin metrekarelik alanda sahil düzenlemesi yapılacağını söyledi. Bu proje için ihalenin TOKİ tarafından yıl sonuna kadar yapılacağını belirten Bakan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2020 yılında da sürecimizi tamamlayıp, Zonguldaklı kardeşlerimize bu alanı teslim etmiş olacağız. Fener Caddesi gerçekten Zonguldak'ın işlek caddesi. Vatandaşlarımızın her zaman vakit geçirdikleri, kültürel faaliyetlerin yapıldığı bir alan. Bu alanda da hem zemini hem dükkan cephelerini, hem aydınlatmayı bir sokak sağlıklaştırma projesi yapacağız. Belediyemize 2,5 milyon TL'si hibe, 2,5 milyon TL'si de İller Bankası Genel Müdürlüğümüz kanalıyla kredi olmak üzere bu projeyi de yıl sonuna kadar inşallah tamamlayıp, önümüzdeki yıl içinde tamamlamış olacağız. Bu çerçevede gecemizi gündüzümüze katarak çevre düzenlemesinden millet bahçesine, kentsel dönüşümden alt yapı projelerine kadar vatandaşımızın ne ihtiyacı varsa Zonguldak'a destek olmak ve Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon çerçevesinde, koymuş olduğu manifesto çerçevesinde şehirlerimize hizmet edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın Zonguldak'a ayrı bir önemi, hassasiyeti var. Buradaki tüm projeleri yakinen takip ediyor."

Bakan Kurum, tören sonunda davetlilere ve vatandaşlara balık- ekmek ikram etti. Bakan Kurum ardından belediye başkanlarıyla basına kapalı toplantı gerçekleştirdikten sonra kentten ayrıldı.

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Kaynak: DHA