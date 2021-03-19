Bakan Kurum'dan Artvin yangınına ilişkin açıklama: 193 yapıda hasar tespit edildi!

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Artvin Yusufeli'ndeki yangın) İlk hasar tespit çalışmalarına göre 52'si konut, diğerleri de ahır, samanlık, dükkan ve okula ait bir eklenti olmak üzere 193 bağımsız bölümde hasar tespit ettik." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise, "Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'mıza 1,5 milyon lira kaynak aktardık. Rabbim ülkemizi her türlü felaketten korusun" ifadelerini kullandı.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’mıza 1,5 milyon lira kaynak aktardık.



Rabbim ülkemizi her türlü felaketten korusun. — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) March 19, 2021

Bakan Kurum, dün yaptığı açıklamada valiliğe 1 milyon lira ödenecek sunulacağını söylemişti. Böylece Yusufeli'nde çıkan yangın için devlet tarafından sağlanan destek ödemesi 2 buçuk milyon liraya ulaştı.

SON DAKİKA! Bakan Kurum'dan Artvin açıklaması: 1 milyon lira destek sağlayacağız!