Bakan Kurum’dan çevre dostu proje üreten çocuklara bisiklet müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çevre ile ilgili proje üreten çocuklara bisiklet hediye edeceklerini belirterek, Başkent'te hemen hemen tüm okullarda sıfır atık projesine geçtiklerini söyledi.

Çocuklara demokratik bir ortamda özgürce fikirlerini ifade etme imkanı tanıyan, çocukların tavsiye kararları aldıkları ve çocuk haklarını öğrendikleri Çocuk Meclisinin 24. dönem üyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret ederek merak ettikleri soruları sorma imkanı buldu. Çocuklar, çevre duyarlılığı ve çevre kirliliği konusunda merak ettiklerini Bakan Kurum'a sorarken, Çocuk Meclisi Başkan Yardımcısı Azra Eraltay çevre konusunda almış oldukları son 5 döneme ait tavsiye kararlarını içeren bir dosyayı Kurum'a iletti. Gelecek nesillere daha yeşil, daha çevreci ve doğaya saygılı şehirler bırakmak istediklerini belirten Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm illerimizle birlikte Ankara ilimizde de proje çalışmaları yürütüyoruz. Depozito uygulamasına 2021 yılında başlayacağız. 2023 yılında tüm Türkiye genelinde depozito uygulamasına geçmek istiyoruz. Pet şişeler, cam şişeler, süt içtiğimiz karton kutular gibi ürünlerin kullanımını azaltmak ve geri dönüşümde kullanmak için depozito uygulamasına geçeceğiz. Bu uygulama kapsamında pet şişeleri getirenlere kontör yükleyeceğiz. Otobüs ile ilgili bilet uygulamasında da destek olacağız. Belki nakit de verebiliriz. Onları siz toplayacaksınız, belki çikolata, gofret alacaksınız. Çevre kirliliğini önleme noktasında ise plastik poşetleri ücretli hale getirdik. Bu poşetlerin hem doğaya hem de denizlerde yaşayan canlılara çok büyük zararları var. Biz de artık bez poşetlere ve filelere döneceğiz. Annenize ve babanıza da plastik poşetleri kullandırtmayın. Herkesi uyarın" ifadelerini kullandı.

Çevre projesi üret, bisikleti kap

Başkent'te hemen hemen tüm okullarda sıfır atık projesine geçtiklerine dikkat çeken Bakan Kurum, Türkiye genelinde ise toplam 11 bin 800 kamu kurumunda bu uygulamaya geçtiklerini, en kısa zamanda bu oranı 15 bin seviyelerine çıkarmayı hedeflediklerini anlattı. Bakan Kurum, ikinci dönemde çevre ile ilgili proje üreten çocuklara bisiklet hediye edecekleri müjdesini de verdi.

Araştırma ve inceleme gezilerinin dışında kültür gezilerine aralıksız devam eden Çocuk Meclisi üyeleri, Atatürk Müze Köşkü, Hacettepe Üniversitesi Sanat Müzesi, PTT Pul Müzesi ile Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurulu-UNESCO Türkiye Milli Komisyonunu da ziyaret etti. Çocuk Ombudsmanlığı çalışmalarını da yakından takip eden Çocuk Meclisi üyeleri, Kamu Denetçiliği Kurumunu ziyaret ederek, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Çocuk Ombudsmanı Avukat Celile Özlem Tunçak'tan ayrıntılı bilgi aldı.

Kaynak: İHA