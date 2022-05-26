Bakan Kurum'dan fahiş kira fiyatları düzenlemesine ilişkin net açıklama: Ev sahibini rahatsız etmeyecek, kiracıları mutlu edecek

Türkiye'de son zamanlarda vatandaşların çoğunluğu kiralık ev fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle yaşadığı zorluğu ve ev bulmama durumlarını dile getiriyor. Özellikle ev sahipleri türlü bahaneler üreterek kiralık evlerini daha yüksek fiyatla başkalarına kiralamaya çalışırken çok sayıda vatandaş bu durum nedeniyle mağduriyet yaşadı. Büyükşehirlerde bu durum göze çarparken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı temsilcileri geçtiğimiz gün toplantıda bir araya gelerek bu durum üzerinde çalışmaya başladı.

"SOSYAL KONUT PROJESİ AÇIKLAYACAĞIZ"

Bu konuya ilişkin olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. Kanal D'de Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın sunduğu 'Neler Oluyor Hayatta' programına katılan Murat Kurum, toplumun her kesiminin ev sahibi olması için yeni projeler geliştirdiklerini belirterek," Sosyal konut projesi açıklayacağız. Kiranın da altında ödemelerle vatandaşlarımız ev sahibi olacak." dedi.

"KİRACINIZA 5 YILDA BİR FİYAT GÜNCELLEYEBİLİRSİNİZ"

Kira fiyatlarına değinen Bakan Murat Kurum, "Kiracılarla alakalı kabul etmediğimiz süreçle karşı karşıyayız." dedi.

Sözlerine devam eden Kurum, "Kiracınıza 5 yılda bir kira fiyatını güncelleyebilirsiniz. TÜFE üzerinden değil, piyasa rayici üzerinden güncellenebilir. Kiraya verdiniz yıllık ne kadar artış yapacaksınız? Bu da kanunda açıklanmış. TÜFE rakamlarını geçemezsiniz. Açıklanan TÜFE ortalaması yüzde 35. Yani piyasada kiracılarımıza yapabileceğimiz maksimum zam yüzde 35. Bununla ilgili Borçlar Kanunu çerçevesinde sözleşme yapılıyor. Vatandaşlarımız her türlü hukuki süreci başlatabilirler. Kanunlar çerçevesinde haklarını talep edebilirler. İlgili bakanlıklarımız var. Fahiş Fiyat artışlarına ilişkin böyle bir durum söz konusuysa bakanlıklarımıza bildirsinler. Mevcut düzenleme bu." ifadelerini kullandı.

4 BAKANLIK ÇALIŞMA BAŞLATTI

Vatandaşlardan gelen talepleri dinlediklerini belirten Kurum, bu çerçevede 4 bakanlığın çalışma başlattıklarını ifade ederek, " Bu alanda Ticaret, Adalet, Hazine ve Çevre bakanlığının bulunduğu heyetle sahada aldığımız bilgilerle çalışma grubu oluşturduk." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DÜZENLEMEYİ AÇIKLAYACAK

Düzenlemenin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını belirten Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Yapılacak düzenleme ile ev sahibi vatandaşlarımızı rahatsız etmeyecek, kiracıları mutlu edecek düzenlemeyi yapacağız. Cumhurbaşkanımız 10-15 gün içinde düzenlemeyi paylaşacaktır. Vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Vatandaşa ne zam yapmışsak onun üstünde kira artışı yapmaya müsaade edemeyiz. "