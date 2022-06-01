Bakan Kurum'dan fahiş kira ve sosyal konut projesi açıklaması! "Hazine arazilerini dar gelirli vatandaşlarımıza peşkeş çekiyoruz"

Vatandaşların en çok dert yandığı konular arasında yer alan fahiş kira fiyatları ve sosyal konut projeleri için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açıklamalarda bulundu. Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'ye konuşan Bakan Murat Kurum kira fiyatlarına yapılacak olan düzenlemenin 8-10 içinde Meclis'e sunulacağını söyledi.

FAHİŞ KİRA FİYATLARI

Bakan Kurum, kira artışlarının TÜFE'ye göre yapılmak zorunda olduğunu belirterek," Ama fahiş zam yapanlar var. Bu zamlar Borçlar Kanunu’na aykırıdır. Fahiş kira artışına maruz kalan vatandaşlarımız mahkemelere başvurmak zorundadır. Mahkemeler de Borçlar Kanunu’na göre karar vermek zorundadır. Kanuni oranların üzerinde zam yapıldığı şikâyetleri var. Vatandaşlarımız yüksek kira artışlarını bize bildirebilirler. Dört bakanlığımız ev sahiplerini ve kiracıları mutlu edecek şekilde çalışıyor. 1 hafta 10 gün içinde Sayın Cumhurbaşkanı’mız bu çalışmayı kamuoyuyla paylaşacak. Ardından da yasal düzenlemeyi Meclis’e sunup kanunlaştıracağız.” ifadelerini kullandı.

"BU PROJELERİ EVİ OLMAYAN DAR GELİRLİ VATANDAŞLAR İÇİN YAPACAĞIZ"

Bakan Kurum yapılacak konut projesindeki konutların kimlere satılacağına ilişkin olarak," Bu projeleri evi olmayan dar gelirli vatandaşlar için yapacağız” dedi.

"KONUT ALICILARINA DESTEK VERECEĞİZ"

Kurum, maliyetleri birebir olarak vatandaşlara yansıtmayacaklarını dile getirerek," Sosyal konut kampanyasını 600-700 bin lira olarak başlatmayacağız. Konut alıcılarına destek vereceğiz.” diye konuştu.

Kurum, hazine arazilerinin konut yapmak isteyen vatandaşlara verileceğine yönelik haberler üzerine, Selvi'nin kendisine sorduğu, “Hazine arazilerini peşkeş mi çekiyorsunuz?” sorusuna “Evet” yanıtını vererek," Hazine arazilerini dar gelirli vatandaşlarımıza peşkeş çekiyoruz.” ifadesini kullandı.

"HAZİNE ARAZİLERİNİ PEŞKEŞ ÇEKİYORUZ"

Bakan Kurum," Alt gelir grubunda olan ve ev sahibi olmayan insanlarımıza Hazine arazilerini vermek peşkeş çekmekse evet biz vatandaşımıza Hazine arazilerini peşkeş çekiyoruz.” şeklinde konuştu.

"HAZİNE ARAZİLERİ EVİ OLMAYAN VATANDAŞLARA VERİLECEK"

Selvi'nin aktardıklarına göre Kurum sosyal konut projesi için şunları söyledi:

"Hazine arazileri evi olmayan vatandaşlara verilecek. Arsayı aldığında evi yaptığı sürede resim, harç ve KDV muafiyeti gibi destekler vereceğiz. Hazine arazisini tahsis ederken belirli bir süre elden çıkarmama şartı koyacağız. TOKİ konutları da 5 yıl ve taksidi bitmeden devredilemiyor. Hazine arazilerini de belli bir süre devredemeyecekler. Buradaki amacımız alt gelir grubundakileri, evi olmayanları ev sahibi yapmaktır.”

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