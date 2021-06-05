Bakan Kurum'dan flaş müsilaj açıklaması: Raporlar tamamlandı, sonuçları yarın paylaşacağız!

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sorunun çözümü için kısa ve uzun vadeli yatırımlar yapılacağını söyleyen Kurum, "Buradaki sorunun ana nedeni iklim değişikliği ve deniz suyu sıcaklığının artması. Kirlilik ana neden. Atık su artıma tesisi sayılarımızı artırmak zorundayız. Belediyelere süreç vereceğiz. İş programına uymalarını isteyeceğiz" dedi.

Sorunun başından itibaren Marmara Denizi'ni besleyen akarsulardan numuneler alındığını söyleyen Kurum, "Bu numunelerin raporları tamamlandı, yarın sonuçları paylaşıyor olacağız. Üniversitelerimizle araştırmalarımız var. Milletimizin içi rahat olsun, elimizden gelen her türlü gayreti göstererek verilmesi gereken desteği vereceğiz" diye konuştu.

"KADERİNE TERK ETMEYECEĞİZ"

Kurum, 90'lı yıllarda kaderi değiştirilen Haliç'i örnek gösterdi. "Haliç de bir çevre felaketiyle karşı karşıyaydı. Cumhurbaşkanımız yapılamaz denilen bir proje gerçekleştirdi" diyen Kurum, şöyle devam etti:

"Marmara ve Boğazı kaderine terk etmeyeceğiz. Atılması gereken adımları ortak adımla atacağız. Tüm katılımcıların yer aldığı bir anlayışla projemizi yürütüyoruz. Bu eylem planı çerçevesinde bakanlık olarak konunun takipçisi olacağız."

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