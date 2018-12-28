Bakan Kurum'dan 'İmar Barışı' açıklaması: Hafta sonu kamu bankaları açık olacak (2)

PAZARDA BEZ ÇANTA DAĞITTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valiliği ziyaretinin ardından Trabzon'da kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki bölgelerde incelemede bulundu. Bakan Kurum, Çömlekçi ile Tabakhane ve Zağnos Vadisi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Esnafı da ziyaret edip, kent sakinleriyle selamlaşan Kurum, akşam saatlerinde ise Pazarkapı Mahallesi'ndeki tarihi Kadınlar Pazarı'na geçti. Buradaki esnafa kolaylık dileyen Bakan Kurum, ziyaretleri sırasında, plastik alışveriş poşetlerinin 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli temin edileceğini hatırlatıp, selamlaştığı esnaf ile Trabzonlulara bez çanta hediye etti. Kurum, pazarda bazı kişilerin ellerindeki naylon poşette yer alan ürünleri, hediye ettiği bez çantaya doldurarak, yeni uygulama hakkında bilgi verdi.

Bez çanta hediye edilen kadın esnafın, Bakan Kurum'a "Boş poşeti ne yapalım Sayın Bakan'ım? İçini dolu verin" demesi, herkesi güldürdü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, daha sonra AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'na geçti.

DHA