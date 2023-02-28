Bakan Kurum'dan İstanbulluları ilgilendiren açıklama: 1.5 milyon konut rezerv alanlara taşınacak

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin vurduğu Hatay'da bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antakya'da AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

HATAY İÇİN MASTER PLAN ÇALIŞMASI HAZIRLANDI

Hatay'da sağlam binaları inşa edene kadar çalışacaklarını dile getiren Kurum, şöyle konuştu: "Demografik yapı ve tarihi alanlar gözetilecek. Amanos Dağı'nın eteklerine binalar inşa edeceğiz. Zemin olarak sağlam, güvenli alanlarla yerleşim süreçlerini başlatacağız. Şehrin meclis binasını, tüm tarihi binalarını içine alacak ve bu alanlarla birlikte Asi Nehri'ni, tüm doğa güzellikleri, şehrin kültürünü koruyacak anlayışla, Hataylı kardeşlerimizin kültürel değerlerini içine alacak bir anlayışla master plan çalışmasına başladık."

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"EN DOĞRU ZEMİNDE, EN DOĞRU TEKNİKLE BİNALARI İNŞA EDECEĞİZ"

Kurum, depremin 14 milyon vatandaşı etkilediğinin bilgisini vererek, "Yeni inşa çalışmalarında vatandaşlarımıza daha önceki afetlerde sözlerimizi tuttuysak yine bu şekilde yapacağız. Birçok üniversitelerimizle, bilim insanlarımızla ortak çalışmalar yürütüyoruz. En doğru zeminde, en doğru teknikle binaları inşa edeceğiz" dedi.

İSTANBUL İÇİN HAREKETE GEÇİLECEK

Bakan Murat Kurum, beklenen İstanbul depremi için adımların atılacağını söyledi. Murat Kurum, "İstanbul'daki 1,5 milyon riskli konutu belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız" diye konuştu.