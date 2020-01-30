Bakan Kurum'dan konteyner kent açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da hasar gören binalarda incelemelerini gerçekleştirdikten sonra yaptığı açıklamada 10-15 gün içinde konteyner kentlerin kurulacağını söyledi.
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Bakan Süleyman Soylu'dan Elazığ'da meydana gelen deprem ile ilgili açıklama
30 Ocak 2020 Perşembe 16:31
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