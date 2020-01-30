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  3. Bakan Kurum'dan konteyner kent açıklaması

Bakan Kurum'dan konteyner kent açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da hasar gören binalarda incelemelerini gerçekleştirdikten sonra yaptığı açıklamada 10-15 gün içinde konteyner kentlerin kurulacağını söyledi.

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30 Ocak 2020 Perşembe 16:31

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