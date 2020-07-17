Bakan Kurum'dan konut açıklaması!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Sosyal Konut Projesi'yle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Kurum: "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlattığımız, tüm Türkiye'de alt gelir grubunda evi olmayan vatandaşımız kalmayana dek Sosyal Konut Projemizi inşallah kararlı şekilde sürdüreceğiz. Türkiye'de ne kadar alt gelir grubu vatandaşımız varsa ev sahibi olana kadar da kararlılıkla bu projelerimizi devam ettireceğiz.

"940 BİN KONUTA ULAŞTIK"

Açıklamalarında bir milyonuncu konuta ulaşılmasına çok az bir zamanın kaldığını belirten Kurum sözlerine şöyle devam etti: "Şu an itibarıyla 940 bin konuta ulaştık. İnşallah 1 milyonuncu konuta çok yakın zamanda ulaşacağız ve hak sahibi vatandaşlarımıza da Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle anahtarını teslim edeceğiz."