Bakan Kurum'dan sert sözler! "6'lı masa milletimizi tehdit ediyor"

Aksaray’a gelerek bazı ziyaretleri gerçekleştiren ve toplu açılış törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum özel bir tesiste basın toplantısı düzenleyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HİÇBİR VAATTE BULUNAMIYORLAR"

Bakan Kurum, 6'lı masayı sert bir şekilde eleştirerek, “Aslında 6 tane birbirinin farklı söylemi içerisinde hareket eden bir masayı görüyoruz. Aslında 6'lı masa toplanıyorlar ve toplandıklarında da kulaktan kulağa konuşuyorlar. Ve baştaki söyleyen Ahmet dediğinde sonundaki Mehmet olarak anlıyor. Çünkü kulaktan kulağa sessiz konuştukları için kendileri de ne konuştuklarını bilmiyorlar. Ve bu çerçevede de aslında ne bir söylemleri var, ne adayları belli, ne millete vaatleri belli. Maalesef bu anlayışla bu 6'lı masa her hafta toplanıyorlar, kahvaltı yapıyorlar, efendim öğleden sonra çay toplantıları yapıyorlar ve toplantılar sonrasında da bir A4 kağıdına yazıları doldurmak suretiyle bildiri yayımlıyorlar. Ama milletimizin yararına, milletimizin geleceği adına hiçbir vaatte bulunamıyorlar ve bulunmak gibi aslında bir dertleri de yok" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZI YENİ YÜZYILIN BAŞKANI YAPACAĞIZ"

6'lı masa için birinin elinde davul, birinin elinde tokmak olduğunu söyleyen Kurum, "Tabii onlar sürekli bir tehdit diliyle konuşuyorlar. İşte vatandaşımızı, milletimizi tehdit ediyorlar, yüklenicileri tehdit ediyorlar, bürokratlarımızı tehdit ediyorlar. Onlar tehdit ede dursunlar, biz aziz milletimizle işte Aksaray’da olduğu gibi yüz yüze, gönül gönle hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz ve inşallah 2023 yılında da Somuncu Baba’nın memleketinde, Aksaray’ımızda Hasandağı’nın cesaretini inşallah tüm Türkiye’ye göstereceğiz ve Cumhur İttifakımızı burada rekor bir oyla desteklemek suretiyle Sayın Cumhurbaşkanımızı, yeni yüzyılın inşallah Başkanı yapacağız ve bu hizmetleri aziz milletimize götürmeye devam edeceğiz diyorum” ifadelerini kullandı.