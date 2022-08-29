Bakan Kurum'dan sosyal konut projesiyle ilgili yeni detaylar! O gruplara özel kontenjan ayrılacak...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını aktaracağı cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi hakkında "İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar TOKİ'ye başvurabilecek, 240 aya kadar vade imkanı olacak." ifadelerini kullanmıştı. Bakan Kurum, projeyle ilgili yeni detayları da paylaştı.

ÖZEL KONTENJAN

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak adlandırılan TOKİ başvuruları için gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacağını duyuran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi Twitter hesabından yeni detayları da aktardı.

Murat Kurum'un paylaşımında yer alan ifadeler şu şekilde:

"Üç adımda yeni konut hamlesi

Birinci adım: Sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak. Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak.

İkinci adım: Emlak Konut öncülüğündeki kampanya kapsamında, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak.

Üçüncü adım: İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut olacak."