Bakan Kurum'dan termik santrallerle ilgili açıklama
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, termik santrallere filtre takılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "1 Ocak itibarıyla süreci başlatacak, mevzuata aykırı ne kadar tesis varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri yapacağız." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, termik santrallere filtre takılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz bu ay içinde 13 termik santralimizin ayrı ayrı incelemesini yapacak, son durumlarını tespit edecekler. 1 Ocak itibarıyla süreci başlatacak, mevzuata aykırı ne kadar tesis varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri yapacağız." diye konuştu.
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