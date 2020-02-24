Bakan Kurum'dan Van'daki deprem felaketi hakkında açıklama
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konuk olduğu Anadolu Ajansı(AA) Editör Masasında Van'da hissedilen depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Fenerlilerin protestosuna maruz kalan Ali Koç tribünden atladı!
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 158. Bölüm fragmanı yayınlandı
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 23. bölüm fragmanı yayınlandı
CNN Türk muhabirinin canlı yayını sırasında deprem oldu!
24 Şubat 2020 Pazartesi 14:55
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT