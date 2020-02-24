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  3. Bakan Kurum'dan Van'daki deprem felaketi hakkında açıklama

Bakan Kurum'dan Van'daki deprem felaketi hakkında açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konuk olduğu Anadolu Ajansı(AA) Editör Masasında Van'da hissedilen depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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24 Şubat 2020 Pazartesi 14:55

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