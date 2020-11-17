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  3. Bakan Mehmet Kasapoğlu paylaştı: TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandı!

Bakan Mehmet Kasapoğlu paylaştı: TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandı!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly bakanlıkta bir araya gelindiğini ve TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bakan Mehmet Kasapoğlu paylaştı: TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandı!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TFF ve yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un anlaştığını duyurdu. Böylelikle Süper Lig'de yayın krizi çözülmüş oldu.

Kasapoğlu şu ifadelere yer verdi:

"TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ile Bakanlığımızda bir araya geldik. 

TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim. 

Her iki tarafa da teşekkür eder, Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim."

Onur Çelik
Spor Editörü


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