Bakan Mehmet Kasapoğlu paylaştı: TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandı!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TFF ve yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un anlaştığını duyurdu. Böylelikle Süper Lig'de yayın krizi çözülmüş oldu.

Kasapoğlu şu ifadelere yer verdi:

"TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ile Bakanlığımızda bir araya geldik.

TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim.

Her iki tarafa da teşekkür eder, Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim."