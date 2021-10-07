Bakan Mehmet Muş açıkladı! Marketlerdeki fiyat artışlarının nedeni belli oldu!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, NTV canlı yayına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Muş, vatandaşların şikayetleri üzerine başlayan fahiş fiyat artışları hakkında da konuştu.

Pandemi sonrası emtia(mal) fiyatlarının yükseldiğini belirten Bakan Mehmet Muş," Vatandaşlardan şikayetler geliyor denetim yapıyoruz. Teftiş Kurulu bakıyor, denetimleri sürdürüyoruz. Elde ettiğimiz verileri kurul içinde değerlendiriyoruz." dedi.

İKİ NEDENİ VARMIŞ

Girdi maliyetlerinin fiyatlara yansıdığının altını çizen Bakan Muş, gıda artışının iki sebebinin olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Girdi maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıyor. Artışlara ilişkin iki sebep var, tedarik zincirindeki üretim aksamaları ve Merkez Bankaları'nın genişletici para politikaları. Gıda alımlarında kapsamlı bir denetim yapıyoruz. Dünyada ciddi bir enflasyon oluşmuş durumda."

"FİYATLARA DOĞRUDAN MÜDAHALE EDEMEYİZ"

Bakan Muş şunları kaydetti:

" Vatandaşların şikayetlerini her koldan sosyal medyadan da dikkate alıyoruz. Bazen vatandaşların şikayetleri üzerinden bazen şikayetler dışında da adım atıyoruz. Her çalışmanın belli ölçülerde katkısı olur. Tekelleşmeye ya da hakim noktaya gidecek mekanizmaya müsaade edemeyiz. Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz. Fiyatların dengelenmesi için mücadele etmek gerekiyor."

BAKAN MUŞ, MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bakan Mehmet Muş'un talimatıyla marketlerdeki fahiş fiyat artışlarının denetlenmesi için müfettişler görevlendirilmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Son dönemde, temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışları olduğuna ilişkin vatandaşlarımız tarafından Bakanlığımıza iletilen başvuru ve şikayetler dikkate alınarak, Ticaret İl Müdürlüklerimizce 81 ilde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığına ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğine aykırılıkların olup olmadığına ilişkin denetimler sürdürülmektedir.

Bununla birlikte, tüm ülke sathında faaliyet gösteren ve en yaygın şube ağına sahip olan 5 büyük zincir markette yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazedeki üründe fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş’un talimatlarıyla Ticaret Müfettişleri görevlendirilmiştir.

Bakanlık olarak, serbest rekabete ve piyasa koşullarına aykırı hareket ederek tüketicilerin mağduriyetine neden olanlarla mücadelemizi sürdürmekte ve bu konuda yasal çerçevede her türlü tedbiri almakta kararlıyız."