Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: Tüm havalimanlarında açılacak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yoğun havaalanlarında 1 Temmuz, diğerlerinde 15 Temmuz'a kadar Kovid-19 test merkezlerinin açılacağını söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı Editör Masasına konuk olarak gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.
Bakan Ersoy,yoğun havaalanlarında 1 Temmuz'a, diğerlerinde 15 Temmuz'a kadar Kovid-19 test merkezlerinin açılacağını bildirdi.
Ersoy, Kovid-19 önlemleri bakımından Türkiye'nin, sertifika edilmiş tesisleriyle Avrupa standartlarında en güvenli ülke olduğunu bildirdi.
Bakan Ersoy, "(Güvenli Turizm Sertifikasyonu) Başvuran otel sayısı 727'yi geçmiş, restoran sayısı da 900'lere gelmiş. 1650 civarında başvuru var."dedi.
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