Bakan Mehmet Özhaseki’den indirim müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "TOKİ'den konut ve iş yeri alan vatandaşlarımız, kalan borçlarını peşin ödemek isterlerse yüzde 25 oranında indirimden faydalanabilecek" dedi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Bakan Mehmet Özhaseki’den indirim müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "TOKİ'den konut ve iş yeri alan vatandaşlarımız, kalan borçlarını peşin ödemek isterlerse yüzde 25 oranında indirimden faydalanabilecek" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı canlı yayınında vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Toplu Konut İdaresi (TOKİ) aracılığıyla alınan ve geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyası düzenlediklerini duyurdu. Bakan Özhaseki'nin müjdesini verdiği yüzde 25 indirim kampanyasından, TOKİ'den ev ve iş yeri almış ve geri ödemesi 2022 yılı Haziran ayının sonuna kadar başlamış olanlar faydalanabilecek. Alıcılar borç bakiyesinin peşin olarak kapatması durumunda yüzde 25 oranında indirim imkânından yararlanabilecek.

Kampanya 21 Eylül'de başlayacak

Borcun tamamını kapatamayacak olan alıcılar ise borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları ödemeye yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek. Konut ve işyeri alıcıları, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini, 21 Eylül-19 Ekim 2023 tarihleri arasında satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankadan öğrenebilecek. Yüzde 25 indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak ve 19 Ekim'de sona erecek.

Borçlarını kapatmak isteyenler aracı bankadan konut kredisi kullanabilecek

Alıcıların, başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun olmaması şartı da var. Kampanyaya dahil olan konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak isterse de Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

Kampanya tarihinden sonra indirim geçerli olmayacak

Kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde ise söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak. Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Rütbeleri sökülmüştü! Sabri Uzun ve Hanefi Avcı'nın hakları iade edildi!
Rütbeleri sökülmüştü! Sabri Uzun ve Hanefi Avcı'nın hakları iade edildi!
Erdoğan'dan Tanrıkulu'na çok sert tepki' Sözde vekil terörist müsveddesine cevabı devlet verecek'
Erdoğan'dan Tanrıkulu'na çok sert tepki' Sözde vekil terörist müsveddesine cevabı devlet verecek'
Emeklileri sevindiren bir açıklama daha! AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekli maaş zam açıklaması
Emeklileri sevindiren bir açıklama daha! AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekli maaş zam açıklaması
SON DAKİKA: Bakan Tunç duyurdu! Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı
SON DAKİKA: Bakan Tunç duyurdu! Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı
Son Haberler
Ukrayna, Herson bölgesinin tahliyesine karar verdi
Ukrayna, Herson bölgesinin tahliyesine karar verdi
Nedim Vatansever: "Bursaspor’da çalışmak hepimizin çocukluk hayaliydi"
Nedim Vatansever: "Bursaspor’da çalışmak hepimizin çocukluk hayaliydi"
Pendik’te yola bırakılan kimyasal madde dolu varilin patlaması sonucu yola saçılan sıvı paniğe neden oldu
Pendik’te yola bırakılan kimyasal madde dolu varilin patlaması sonucu yola saçılan sıvı paniğe neden oldu
Bakan Mehmet Özhaseki’den indirim müjdesi
Bakan Mehmet Özhaseki’den indirim müjdesi
CHP sempatizanı Uğur Dündar ve Enver Aysever birbirlerine girdi ''Para için Atatürk'ü pazarladınız''
CHP sempatizanı Uğur Dündar ve Enver Aysever birbirlerine girdi ''Para için Atatürk'ü pazarladınız''
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
Fatih Portakal'dan olay Meral Akşener yorumu! ''Merak etmeyin iki gün sonra yanaşır''
Fatih Portakal'dan olay Meral Akşener yorumu! ''Merak etmeyin iki gün sonra yanaşır''
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Nihat Hatipoğlu Bıçak altına yatıyor, sevenlerinde dua istedi, Nihat Hatipoğlu, ne ameliyatı olacak?
Nihat Hatipoğlu Bıçak altına yatıyor, sevenlerinde dua istedi, Nihat Hatipoğlu, ne ameliyatı olacak?
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Armutçuk maden ocağında göçük meydana geldi, İçeride 280 kişi var
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Armutçuk maden ocağında göçük meydana geldi, İçeride 280 kişi var
Ben Bu Cihana Sığmazam yeni kadrosuyla bu sezonda merakla izlendi: Ben Bu Cihana Sığmazam konusu nedir, oyuncuları kim?
Ben Bu Cihana Sığmazam yeni kadrosuyla bu sezonda merakla izlendi: Ben Bu Cihana Sığmazam konusu nedir, oyuncuları kim?
Netflix fiyatı ne kadar oldu, aylık ve yıllık abonelik ücreti ne kadar, nasıl abone olabilirm?
Netflix fiyatı ne kadar oldu, aylık ve yıllık abonelik ücreti ne kadar, nasıl abone olabilirm?
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!