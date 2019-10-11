Bakan Mevlüt Çavuşoğlu kritik isimden açık açık destek istedi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'yi ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile birlikte basın toplantısı düzenliyor. Çavuşoğlu; Stoltenberg'in Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili olarak "Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz" açıklamasına gözlerinin içine bakarak, "Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz demek yetmez. Açık desteği görmek istiyoruz" şeklinde yanıt verdi.

"AÇIK DESTEK GÖRMEK İSTİYORUZ"

Barış Pınarı Harekatı hakkında demeç veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Stoltenberg'e Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verdim. Söz konusu harekat NATO'nun güneydoğu sınırlarını teşkil eden terör tehdidine son verilmesi amacını taşıyor. İttifakımızın ve müttefiklerimizin ülkemizle güçlü dayanışma sergilemesi beklentilerimiz bir kez daha vurguladık. Türkiye kritik roller üstlenmiştir. Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz demek yetmez bu dayanışmayı açık ve net şekilde görmek istiyoruz." şeklinde konuştu.



BU SABAH İSTANBUL'A GELDİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg sabah saatlerinde İstanbul'a geldi.

Özel bir uçakla Atatürk Havalimanı'na iniş yapan Stoltenberg'ın önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Stoltenberg'ın daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

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