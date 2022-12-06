Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a mesaj: "Ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız, bir gece ansızın"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'ın adaları tatbikatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

YAYINLAMA
Google News
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a mesaj: "Ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız, bir gece ansızın"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanyalı mevkidaşı ile Ankara'daki görüşmesinin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın adalardaki tatbikatıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Mevlüt Çavuşoğlu'nun önemli satırbaşları şu şekilde;

"YA GERİ ADIM ATAR YA DA YUNANİSTAN'A GEREĞİNİ YAPARIZ"

"Yunanistan buraları (Ege adaları) silahlandıramaz şartıyla verilmiştir. Yunanistan buralara silah getiremez. Yunanistan iki anlaşmayı doğrudan ihlal ediyor. Türkiye'ye karşı yapıyor. Barışı istemeyen Yunanistan. Sonuçta bu gönderdiğimiz mektuplarda, adaların statüsü, silahsızlanmış adaların statüsü ile egemenliği arasında bağlantı var. Bu ihlalden vazgeçmezse Yunanistan, bunların egemenliği tartışılır. Bizim buna karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Adaların statüsünü ihlalden Yunanistan'ın vazgeçmesi lazım. Ya geri adım atar Yunanistan ya da biz gereğini yaparız. Cumhurbaşkanımızın da 'bir gece ansızın' demesinin nedeni bu. Sessiz duyarsız kalmamız tehditlere karşı mümkün değil. Yunanistan ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız, bir gece ansızın."

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a mesaj: "Ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız, bir gece ansızın"

"İKİ ÜLKE ARASINDA AYRIM YAPMIYORUZ"

"İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği ve NATO'nun genişlemesine karşı değiliz nacak. Her iki ülkede de terör örgütleri vardı. Biz iki ülke arasında bir ayrım yapmıyoruz. Ancak görüntüde Finlandiya ile daha az problemimiz var. İsveç'in atması gereken daha önemli adımlar var."

"Adını verdiğiniz şahsın Türkiye'ye iadesi önemli. Bu kişi bizim listemizde değildi. Ancak listedeki isimlerin de iadesinin yapılması gerekiyor. Yeni hükümetle beraber daha olumlu bir atmosfer içerisindeyiz. Üyelik konusu onların şartları yerine getirmesine bağlıdır. Bunu dostane bir ortamda kendileri ile paylaştık, paylaşmaya devam edeceğiz."

0
1
0
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
"Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi siz misiniz?" diye soruldu! AK Partili Metin Külünk yanıt verdi
"Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi siz misiniz?" diye soruldu! AK Partili Metin Külünk yanıt verdi
Son dakika | Konya'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Pilot uçaktan atlayıp yaralandı
Son dakika | Konya'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Pilot uçaktan atlayıp yaralandı
Prof. Dr. Naci Görür, söylemekten yoruldu: "Belediye ve hükümetin İstanbul’u depreme hazırlaması lazım"
Prof. Dr. Naci Görür, söylemekten yoruldu: "Belediye ve hükümetin İstanbul’u depreme hazırlaması lazım"
MSB duyurdu! Hudut Kartalları yasa dışı dışı geçişlere göz açtırmıyor: 5 kişi yakalandı
MSB duyurdu! Hudut Kartalları yasa dışı dışı geçişlere göz açtırmıyor: 5 kişi yakalandı
Son Haberler
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a mesaj: "Ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız, bir gece ansızın"
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a mesaj: "Ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız, bir gece ansızın"
"Gençliği bitirme projesi" Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin iç çamaşırlı fotoğraflarına ağır eleştiriler yağdı! "Şarkıcı olmasaydın gazinoda..."
"Gençliği bitirme projesi" Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin iç çamaşırlı fotoğraflarına ağır eleştiriler yağdı! "Şarkıcı olmasaydın gazinoda..."
Oğuzhan Koç eşi Demet Özdemir'in fotoğrafına yorum yaptı, takipçileri uyardı! "Demet gibi bir eşe sahip olduğun için çok şanslısın ona..."
Oğuzhan Koç eşi Demet Özdemir'in fotoğrafına yorum yaptı, takipçileri uyardı! "Demet gibi bir eşe sahip olduğun için çok şanslısın ona..."
Trafik kazasında babasını kaybetmişti! Özge Ulusoy'dan duygulandıran paylaşım: "14:05"
Trafik kazasında babasını kaybetmişti! Özge Ulusoy'dan duygulandıran paylaşım: "14:05"
Görüntüsüne aldanmayın! Dünyanın en fazla zehir zerk edebilen yılına çok şaşıracaksınız!
Görüntüsüne aldanmayın! Dünyanın en fazla zehir zerk edebilen yılına çok şaşıracaksınız!
CHP'li vekilden çirkin hareket! TBMM'deki bütçe görüşmelerinde poker oynadı
CHP'li vekilden çirkin hareket! TBMM'deki bütçe görüşmelerinde poker oynadı
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 6 Aralık 2022 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 6 Aralık 2022 Salı maç programı
6 Aralık 2022 Salı burç yorumu | Başak, tartışmalara dikkat et, Kova, yeni bir sayfa açmanın vakti!
6 Aralık 2022 Salı burç yorumu | Başak, tartışmalara dikkat et, Kova, yeni bir sayfa açmanın vakti!
Diyarbakır'da mahalleyi ayağa kaldıran olay! Sapık şahıs 9 yaşındaki çocukla birlikte metruk bir evde bulundu!
Diyarbakır'da mahalleyi ayağa kaldıran olay! Sapık şahıs 9 yaşındaki çocukla birlikte metruk bir evde bulundu!
Aslı Baykal, CHP'yi topa tuttu, sert eleştirdi: "Seçmenin önüne şunu koydular: Ya Tayyip Erdoğan ya Rifkin"
Aslı Baykal, CHP'yi topa tuttu, sert eleştirdi: "Seçmenin önüne şunu koydular: Ya Tayyip Erdoğan ya Rifkin"
Ece Üner yeni kanalını sosyal medyadan duyurdu: Halkın sesi olmaya çok istekliyim
Ece Üner yeni kanalını sosyal medyadan duyurdu: Halkın sesi olmaya çok istekliyim
Son dakika | Bakan Soylu duyurdu! 50 ilde Silindir Operasyonu: Yüzlerce kişi gözaltına alındı
Son dakika | Bakan Soylu duyurdu! 50 ilde Silindir Operasyonu: Yüzlerce kişi gözaltına alındı
Yorumlananlar
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
CHP'li belediye bunu da yaptı! LGBT destekçileri için atölye kurdu!
CHP'li belediye bunu da yaptı! LGBT destekçileri için atölye kurdu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında konuştu! "85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında konuştu! "85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız"
MHP lideri Devlet Bahçeli, altılı masadaki adayını açıkladı: Tercihim sınıf arkadaşımdır
MHP lideri Devlet Bahçeli, altılı masadaki adayını açıkladı: Tercihim sınıf arkadaşımdır