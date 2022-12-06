Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a mesaj: "Ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız, bir gece ansızın"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanyalı mevkidaşı ile Ankara'daki görüşmesinin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın adalardaki tatbikatıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Mevlüt Çavuşoğlu'nun önemli satırbaşları şu şekilde;

"YA GERİ ADIM ATAR YA DA YUNANİSTAN'A GEREĞİNİ YAPARIZ"

"Yunanistan buraları (Ege adaları) silahlandıramaz şartıyla verilmiştir. Yunanistan buralara silah getiremez. Yunanistan iki anlaşmayı doğrudan ihlal ediyor. Türkiye'ye karşı yapıyor. Barışı istemeyen Yunanistan. Sonuçta bu gönderdiğimiz mektuplarda, adaların statüsü, silahsızlanmış adaların statüsü ile egemenliği arasında bağlantı var. Bu ihlalden vazgeçmezse Yunanistan, bunların egemenliği tartışılır. Bizim buna karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Adaların statüsünü ihlalden Yunanistan'ın vazgeçmesi lazım. Ya geri adım atar Yunanistan ya da biz gereğini yaparız. Cumhurbaşkanımızın da 'bir gece ansızın' demesinin nedeni bu. Sessiz duyarsız kalmamız tehditlere karşı mümkün değil. Yunanistan ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız, bir gece ansızın."

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"İKİ ÜLKE ARASINDA AYRIM YAPMIYORUZ"

"İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği ve NATO'nun genişlemesine karşı değiliz nacak. Her iki ülkede de terör örgütleri vardı. Biz iki ülke arasında bir ayrım yapmıyoruz. Ancak görüntüde Finlandiya ile daha az problemimiz var. İsveç'in atması gereken daha önemli adımlar var."

"Adını verdiğiniz şahsın Türkiye'ye iadesi önemli. Bu kişi bizim listemizde değildi. Ancak listedeki isimlerin de iadesinin yapılması gerekiyor. Yeni hükümetle beraber daha olumlu bir atmosfer içerisindeyiz. Üyelik konusu onların şartları yerine getirmesine bağlıdır. Bunu dostane bir ortamda kendileri ile paylaştık, paylaşmaya devam edeceğiz."