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  3. Bakan müjdeyi verdi: 20 bin kişi istihdam edilecek

Bakan müjdeyi verdi: 20 bin kişi istihdam edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Potansiyeli yüksek ancak maliyet ve insan kaynağı eksikliği nedeniyle üretim yapılamayan alanları üretime açıyoruz. Bugün tüm Türkiye'de madenlerimizde 130 binden fazla kişi çalışıyor. Bu alanları üretime açarak yatırımcılarımız eliyle 20 bin kişilik istihdam potansiyeli daha sağlayacağız."

Bakan müjdeyi verdi: 20 bin kişi istihdam edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Potansiyeli yüksek ancak maliyet ve insan kaynağı eksikliği nedeniyle üretim yapılamayan alanları üretime açıyoruz. Bugün tüm Türkiye'de madenlerimizde 130 binden fazla kişi çalışıyor. Bu alanları üretime açarak yatırımcılarımız eliyle 20 bin kişilik istihdam potansiyeli daha sağlayacağız."

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