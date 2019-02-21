Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “2018 Yılı Mazot ve Gübre Destekleme Ödemeleri”ne ilişkin açıklamada bulundu.

2018 yılına ait Mazot ve Gübre Destek Ödemelerinin, tüm ülke çapında çiftçilere T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre yarından itibaren ödenmeye başlanacağının müjdesini veren Bakan Pakdemirli,

“Kimlik numarasının son hanesi 8 olan çiftçilerimize yarın saat 18.00'den sonra ödeme yapmaya başlayacağız. Kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan çiftçilerimize ödemeleri 01 Mart 2019’da, kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan çiftçilerimize ise 08 Mart 2019’da ödeme yapılacak. 2018 yılına ait Mazot ve Gübre Desteklemeleri çerçevesinde, 2 milyon 126 bin 968 çiftçimize; mazot desteği olarak 2 milyar 331 milyon 292 bin 114 TL, gübre desteği olarak ise 540 milyon 946 bin 712 TL ödeyeceğiz. Toplamda çiftçilerimize 2 milyar 872 milyon 197 bin 508 TL ödemiş olacağız. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Mazot Gübre Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Mazot ve Gübre desteklemesinden yararlanabilmek için çiftçi kayıt sistemine kayıt olmanız gerekmektedir.Çiftçi kayıt sistemine kayıt olmuş iseniz bu dilekçeyi bağlı bulunduğunuz Tarım il yada ilçe müdürlüğüne vermeniz yeterlidir. Gübre desteklemesinden yararlanabilmek için en az 1 dekar tarım arazinizin olması yeterlidir.Gübre desteklemesinde önemli bir ayrıntı vardır. Eğer tek parça 50 dekar ve üzeri araziniz var ise o arazi için toprak tahlili yaptırmaz iseniz o arazinin mazot desteğini alırsınız ama gübre desteğini alamazsınız.Yani diyelim 122 dekar tek parça araziniz var. Bu arazi için 3 adet toprak tahlili yaptırmanız gerekmektedir.Çünkü her toprak analizi 50 dekarlık alanı kapsamaktadır.Eğer 122 dekarlık arazi için 2 toprak analizi yapar iseniz 100 dekarlık alanın gübre desteğini alırsınız ancak 22 dekarlık alanın gübre desteğini alamazsınız.Toprak analizi yaptırırken bu ayrıntıya özenle dikkat etmelisiniz.



ÖRNEK DİLEKÇE

……………………………………………………Tarım İl/İlçe Müdürlüğüne

5488 Sayılı Tarım Kanunu’nun 19’uncu maddesi ve Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2010/10) gereğince Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve söz konusu Tebliğ hükümlerine uyacak şekilde tarımsal üretimde bulunduğum tarım arazisi için aşağıda (X) işareti ile işaretlemiş olduğum desteklemelerden yararlandırılmam ve bu ödemelerin T.C. Ziraat Bankasında açılan/açılacak hesabıma aktarılması için gereğini arz ederim.

Ödemeye ilişkin düzenlenen ve askıya çıkarılan icmallere, askı süresi içerisinde itiraz etmediğim takdirde kesinleşmiş icmal bilgilerinin doğruluğunu kabul etmiş sayılacağıma, ayrıca söz konusu ödemeyi Karar ve Tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere aldığımın tespit edilmesi halinde, aldığım ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rucu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesince geri vermeyi kabul ve taahhüt ederim.

Dilekçenin alt sağ bölümüne, Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Telefon no ve Adres yazılıp, mazot gübre başvuru dilekçesi imzalanmalıdır