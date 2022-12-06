Bakan Murat Kurum açıkladı! Düzce'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı: Yıkılacak yapı sayısı belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'de hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bakan Murat Kurum açıkladı! Düzce'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı: Yıkılacak yapı sayısı belli oldu

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım Çarşamba günü saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremde Düzce’de 37 kişi, İstanbul’da 2 kişi, Bolu’da 14 kişi Zonguldak’ta 10 kişi, Sakarya’da 26 kişi ve Bursa’da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandı. Deprem sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliğine bağlı ekipler hasar tespit çalışmalarını tamamladı.

Bakan Murat Kurum açıkladı! Düzce'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı: Yıkılacak yapı sayısı belli oldu

BAKAN KURUM SON DURUMU AÇIKLADI

Konuya ilişkin açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 66 bin 172 bina ve 166 bin 375 bağımsız birimi incelediklerini, yıkılacak ve ağır hasarlı olan 791 yapının olduğunu bildirdi.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Düzce’de hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. 66.172 bina, 166.375 bağımsız birimi inceledik.
Yıkılacak, ağır hasarlı 791 yapı var. 210 binanın yıkımını tamamladık, yenileri için ihale sürecini başlattık. Vatandaşlarımıza sağlıklı konutlarımızı hızla yapacağız!"

Bakan Murat Kurum açıkladı! Düzce'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı: Yıkılacak yapı sayısı belli oldu

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